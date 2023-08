Harold Trompetero: «Quiero que me mantengan»

in

«Quiero que me mantengan» es la nueva película de Harold Trompetero y está en rodaje actualmente.

Con una sonrisa Harold Trompetero, nos compartió desde el set de rodaje las fotografías de su nueva película «Quiero que me mantengan«, historia con la que todos sueñan: «José Alejandro y Mónica, ahorcados por esta vida de ires y venires con sinsabores económicos, deciden buscar quién los mantenga para salir de sus deudas». El tema de los «sugar tanto hombres y mamis» serán abordados pero la trama «se les complicará cuando caen en una comunidad de hippies lo que será la mayor de sus pesadillas». Esta película sigue la lógica de «Un Parcero en Nueva York» donde los problemas nos hacen soñar con tener posibilidades distintas de viajar al exterior o por el país. En el caso de esta es una solución rápida y divertida; gracias a que la película es protagonizada por Judith Segura y Jacques Toukhmanian, quienes se suman a Rafael Nova, María Cecilia Botero, Alberto Saavedra y Norma Nivia entre otros actores que en enero 2024, nos harán reír en el cine. Harold quiere que desde ya estén todos listos para ver con esta primera mirada a su poster y fotos del rodaje. Ante la pregunta esta es la película No. de su carrera nos dice es la ….. «ya ni me acuerdo». Lo importante es que sigue haciendo cine colombiano para entretenernos con aspectos sociales cercanos y de la vida cotidiana.

