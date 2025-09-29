Minuto30
  • Harold Tejada firma un Top 15 de lujo en el exigente Campeonato Mundial de Ruta 2025

    Harold Tejada logró un histórico Top 15 en el Campeonato Mundial de Ruta 2025 de ciclismo, ganado por Tadej Pogačar. Foto: cortesía Federación Colombiana de Ciclismo
    Resumen: El ciclista colombiano Harold Tejada logró una destacada actuación en el Campeonato Mundial de Ruta 2025 en Kigali, Ruanda, al finalizar en la casilla 14 de la competencia élite masculina con un tiempo de 6:30:27, la mejor ubicación histórica reciente para un colombiano en esta prueba, que fue ganada por el esloveno Tadej Pogačar. La extenuante jornada de 267.5 km con más de 5.400 metros de desnivel acumulado dejó fuera de la carrera a otros colombianos como Egan Bernal y Brandon Rivera, mientras que en la rama femenina, la colombiana Paula Patiño terminó en la posición 50.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El ciclista colombiano Harold Tejada logró un destacado resultado al finalizar en la casilla 14 de la competencia élite de ruta en el Campeonato Mundial de Ruta 2025, que concluyó este domingo 28 de septiembre en Kigali, Ruanda.

    En la exigente jornada élite, que cubrió 267.5 kilómetros con más de 5.400 metros de desnivel acumulado, Tejada fue el mejor de los colombianos.

    Registró un tiempo total de seis horas, 30 minutos y 27 segundos, consiguiendo así la mejor ubicación nacional en la historia reciente de la prueba. Su tiempo lo dejó a poco más de nueve minutos del ganador.

    El esloveno Tadej Pogačar se alzó con su segundo título mundial consecutivo, liderando la competencia con un tiempo de 6:21.20.

    Lo acompañaron en el podio el belga Remco Evenepoel (+1:28) y el irlandés Ben Healy (+2:16).

    Otros representantes colombianos como Egan Bernal y Brandon Rivera no lograron concluir la prueba, afectados por el alto ritmo y el desgaste del circuito montañoso.

    Walter Vargas también quedó al margen de la competencia.

    En la rama femenina élite, la colombiana Paula Patiño finalizó en la posición 50 de la general tras completar los 164.4 kilómetros (con un desnivel acumulado superior a los 3.300) en cuatro horas, 51 minutos y cuatro segundos.

    Diana Carolina Peñuela no pudo finalizar la prueba, que fue ganada por la canadiense Magdeleine Vallieres (4:34:48).

    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

