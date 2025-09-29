El ciclista colombiano Harold Tejada logró un destacado resultado al finalizar en la casilla 14 de la competencia élite de ruta en el Campeonato Mundial de Ruta 2025, que concluyó este domingo 28 de septiembre en Kigali, Ruanda.

En la exigente jornada élite, que cubrió 267.5 kilómetros con más de 5.400 metros de desnivel acumulado, Tejada fue el mejor de los colombianos.

Registró un tiempo total de seis horas, 30 minutos y 27 segundos, consiguiendo así la mejor ubicación nacional en la historia reciente de la prueba. Su tiempo lo dejó a poco más de nueve minutos del ganador.

El esloveno Tadej Pogačar se alzó con su segundo título mundial consecutivo, liderando la competencia con un tiempo de 6:21.20.

Harold Tejada firma un Top 15 de lujo en el exigente Campeonato Mundial de Ruta 2025

Lo acompañaron en el podio el belga Remco Evenepoel (+1:28) y el irlandés Ben Healy (+2:16).

Otros representantes colombianos como Egan Bernal y Brandon Rivera no lograron concluir la prueba, afectados por el alto ritmo y el desgaste del circuito montañoso.

Walter Vargas también quedó al margen de la competencia.

En la rama femenina élite, la colombiana Paula Patiño finalizó en la posición 50 de la general tras completar los 164.4 kilómetros (con un desnivel acumulado superior a los 3.300) en cuatro horas, 51 minutos y cuatro segundos.

Diana Carolina Peñuela no pudo finalizar la prueba, que fue ganada por la canadiense Magdeleine Vallieres (4:34:48).

Más noticias de Deporte