El ciclista colombiano Harold Tejada, de 24 años, renovó por dos años más su contrato con el equipo Astana y correrá hasta diciembre de 2023 con la escuadra Kazaja, que anunció igualmente la extensión del vínculo de Fabio Felline, Davide Martinelli y Manuele Boaro.

💥 Fabio Felline, Davide Martinelli, Manuele Boaro and Harold Tejada continue with Astana Qazaqstan Team 📰👉 https://t.co/IzdmR4FfSG#AstanaQazaqstanTeam 📸 @GettySport pic.twitter.com/YTnJbAmRq5 — Astana – Premier Tech (@AstanaPremTech) October 29, 2021

«La última temporada no fue la que esperaba por diferentes motivos, la mayoría relacionados con problemas de salud y accidentes. Esperaba un mejor debut en el Giro y un mejor final de temporada con las carreras que me gustan, como Giro dell’Emilia y Lombardia, pero una fuerte caída me obligó a terminar mucho antes de lo que quería», manifestó Tejada en el comunicado difundido por su equipo.

Harold Tejada, feliz con ‘Supermán’

«El nuevo contrato con el equipo me proporciona una motivación e inspiración adicional y estoy agradecido por esta oportunidad. Estoy muy contento de dar la bienvenida a los nuevos corredores que llegan, por supuesto a Miguel Ángel que vuelve con nosotros» agregó el ciclista colombiano, quien además se declaró contento por el regreso de su compatriota Miguel Ángel ‘Supermán’ López , luego de pasar una temporada en el Movistar Team.

