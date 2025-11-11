El mediocampista Harold Santiago Mosquera, jugador de Independiente Santa Fe, ha emitido un comunicado oficial para aclarar su situación contractual y ponerle freno a los intensos rumores que circularon en los últimos días sobre su posible partida a otro club.

Lo que se ha filtrado, es que el jugador figura del cuadro cardenal, ya tendría todo listo para irse al América de Cali.

En una declaración cargada de gratitud y compromiso, Mosquera aseguró que, por el momento, su «única prioridad es Independiente Santa Fe» y que está completamente enfocado en el cierre de la competencia con el equipo capitalino.

Como se recordará, Santa Fe, con su gol, está a un paso de meterse a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025.

El jugador subrayó el compromiso total del jugador, quien afirmó estar «enfocado al 100% en entrenar, competir y dar lo mejor de mí» por sus compañeros, el cuerpo técnico y, especialmente, por la afición ‘Cardenal’.

Mosquera dedicó varias líneas a expresar su profundo respeto y aprecio por la hinchada de Santa Fe, destacando el cariño y el respaldo incondicional que le han ofrecido desde su llegada.

Su mensaje buscó tranquilizar a los seguidores y dejar claro que no permitirá que los rumores desvíen el objetivo grupal.

Además de su vínculo con la afición, Mosquera hizo hincapié en la excelente relación y el respeto mutuo que sostiene con el presidente del club, Eduardo Méndez. Valoró la transparencia y la confianza que el directivo ha depositado en él durante su proceso.

Harold Santiago Mosquera pone fin a los rumores: Su prioridad es Santa Fe

En cuanto a su futuro, el jugador fue enfático: «Cualquier decisión sobre mi futuro será comunicada en su momento, de manera oficial y con el respeto que merece tanto Santa Fe como cualquier institución interesada.»

Las declaraciones de Mosquera se contrastan con las previas palabras del presidente Eduardo Méndez, quien, por su parte, había confirmado la existencia de negociaciones para la salida del jugador.

Méndez señaló que «Antes de jugar el partido contra el Cali teníamos muy claro que iba para otro equipo”.

El directivo agregó que “yo sí confío en él para que su participación en lo que nos resta sea la óptima. Él lo ha hablado y me lo ha dicho», indicando que el tema de su transferencia estaba avanzado antes de su comunicado.

A pesar de la ambigüedad generada por las declaraciones cruzadas, la postura de Santiago Mosquera cierra, por ahora, el capítulo de la polémica, asegurando que toda su «energía están completamente puestas en cerrar de la mejor manera esta etapa de competencia, representando con orgullo esta camiseta.»

El volante se comprometió a seguir dando el máximo en cada partido con trabajo, disciplina, respeto y fe, mientras la hinchada espera que su dedicación se traduzca en éxito deportivo para Independiente Santa Fe de la cara a la posibilidad de entrar a los cuadrangulares.

