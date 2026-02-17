Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Harold Morales desapareció en Medellín

    Fue reportado el 10 de febrero de 2026 en la Estación Tricentenario

    Publicado por: Juan Manuel

    Harold Morales desapareció en Medellín

    Resumen: Harold Morales Restrepo es un hombre colombiano de 37 años, de sexo masculino e identidad de género masculina. No se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Harold Morales Restrepo es un hombre colombiano de 37 años, de sexo masculino e identidad de género masculina. No se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición.

    Como señas particulares, presenta varios tatuajes distintivos: una estrella en la parte superior de la nariz, el número “666” en la parte superior de la espalda y un símbolo en el pecho. Estas características pueden facilitar su identificación.

    Su desaparición fue reportada el 10 de febrero de 2026 en la Estación Tricentenario. Desde esa fecha no se tiene información sobre su paradero, por lo que se solicita la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que ayude a su ubicación.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.