Harold Morales desapareció en Medellín

Resumen: Harold Morales Restrepo es un hombre colombiano de 37 años, de sexo masculino e identidad de género masculina. No se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición.

Como señas particulares, presenta varios tatuajes distintivos: una estrella en la parte superior de la nariz, el número “666” en la parte superior de la espalda y un símbolo en el pecho. Estas características pueden facilitar su identificación.

Su desaparición fue reportada el 10 de febrero de 2026 en la Estación Tricentenario. Desde esa fecha no se tiene información sobre su paradero, por lo que se solicita la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que ayude a su ubicación.

