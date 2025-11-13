Harley de Jesús Ospina desapareció en Medellín

Resumen: Harley de Jesús Ospina García, de 41 años, desapareció el 9 de noviembre en el Barrio 13 de Noviembre.
Harley de Jesús Ospina García, de 41 años, desapareció el 9 de noviembre en el Barrio 13 de Noviembre.
Al momento de su desaparición vestía un pantalón caqui, tenis negros con blanco, una camiseta negra y encima una camiseta azul.
Presenta señales particulares que incluyen una cicatriz en el muslo derecho y una herida en proceso de cicatrización en la pierna izquierda.
Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes
