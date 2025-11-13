Harley de Jesús Ospina desapareció en Medellín

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Harley de Jesús Ospina García, de 41 años, desapareció el 9 de noviembre en el Barrio 13 de Noviembre.

Al momento de su desaparición vestía un pantalón caqui, tenis negros con blanco, una camiseta negra y encima una camiseta azul.

Presenta señales particulares que incluyen una cicatriz en el muslo derecho y una herida en proceso de cicatrización en la pierna izquierda.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes