El hapkido colombiano tiene una agenda cargada para el mes de octubre, con la mira puesta tanto en competencias nacionales como en un importante certamen continental.

La acción comienza con el Campeonato Nacional Interligas en Manizales. Este torneo es crucial, ya que es la vía principal para obtener el ranking nacional y, con ello, los cupos para integrar el seleccionado que representará al país.

Posteriormente, la selección nacional viajará a Asunción, Paraguay, para participar en el II Campeonato Panamericano de Hapkido.

La Federación Colombiana de Hapkido se encuentra actualmente en el proceso de revisar a nivel departamental qué atletas cumplen con el ranking requerido para conformar el equipo que viajará al Panamericano.

Hapkido colombiano se prepara para retos nacionales e internacionales en octubre

El certamen internacional en Paraguay se llevará a cabo el 11 y 12 de octubre en el Polideportivo SND Arena de Asunción.

Organizado por la Federación Paraguaya de Hapkido, la competencia abarcará diversas modalidades como formas, combate, exhibición, salto alto, salto largo, formas con armas y defensa personal.

Además de los compromisos inmediatos, el hapkido colombiano también mira hacia el futuro con ambiciosos objetivos.

La disciplina ha sido nuevamente incluida en la carta fundamental del Ministerio del Deporte, lo que le permite apuntar a la participación en los Juegos Nacionales 2027 y los Juegos Mundiales Brics 2026.

