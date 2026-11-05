Hamilton y SECH lanzan “Arroz con huevo”, una canción para bailar y quedarse otro ratico

Resumen: El cartagenero Hamilton lanza “Arroz con huevo” junto al panameño SECH, una canción que mezcla Afrobeats y Kompa, entre el romance y la fiesta. Es uno de los lanzamientos más importantes del año para el artista, que prepara su álbum “El Pelaito de CTG” y su show en el Movistar Arena en 2027.

Hay cosas que no necesitan presentación en Colombia, y el arroz con huevo es una de ellas: un plato sencillo, cotidiano, que a todo el mundo le gusta y que, de una u otra manera, siempre se antoja. El cartagenero Hamilton toma esa relación y la convierte en el punto de partida de “Arroz con huevo”, su nueva canción junto a SECH, una de las grandes figuras del urbano panameño.

El AfroRockStar presenta con este tema uno de los lanzamientos más importantes del año. Se trata de una colaboración que mezcla sonidos caribeños como el Kompa con el Afrobeats, bajo una apuesta tan colombiana como irresistible: el arroz con huevo.

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Una canción para enamorarse y bailar

El resultado es una canción urbana de Afrobeats que encuentra el equilibrio entre el romance y la fiesta. Por un lado, habla de esa atracción que se siente en los detalles, en los besos, en las ganas de estar cerca y de prolongar una noche con alguien especial. Por otro, tiene el ritmo y la energía para que esa historia también se viva en la pista de baile.

“Quédate otro ratico aquí, que cerquita se siente rico”, canta Hamilton junto a SECH en un coro que captura el espíritu de la canción: una invitación a disfrutar el momento, dejar que el corazón hable y no tener tanta prisa por despedirse. Entre frases románticas, guiños pícaros y un ritmo contagioso, “Arroz con huevo” se mueve entre la intimidad de una dedicatoria y la alegría de una canción para compartir.

Dos artistas afrodescendientes, un mismo pulso caribeño

El encuentro entre Hamilton y SECH representa mucho más que una colaboración entre dos figuras de la música urbana latinoamericana. Ambos artistas son afrodescendientes y nacieron en Cartagena y Panamá, respectivamente. Conectan desde una identidad cultural atravesada por la herencia afrocaribeña y su relación con la música.

Desde sus propios recorridos, los dos llevan esa identidad a nuevas audiencias y demuestran cómo los sonidos que nacen en el Caribe continúan encontrando nuevas formas de expresión dentro de la escena urbana global.

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En “Arroz con huevo”, esa conexión se traduce en una propuesta que combina romanticismo, ritmo y una energía pensada para la fiesta. Es un encuentro entre dos universos musicales que comparten raíces y sensibilidad, sin perder la personalidad de cada artista.

Un lanzamiento clave para Hamilton

“Arroz con huevo” marca uno de los lanzamientos más importantes de Hamilton este año y representa una nueva oportunidad para proyectar su identidad musical más allá de Colombia. Conocido como el “Peladito de CTG”, el artista ha construido una propuesta en la que los sonidos afrocaribeños de Cartagena dialogan con las diferentes sonoridades del urbano. La colaboración con SECH amplía esa conversación desde un encuentro entre dos artistas afrodescendientes latinoamericanos conectados por sus raíces caribeñas y por una música que trasciende fronteras.

El sencillo llega en un momento de crecimiento para el cantante. Hamilton fue seleccionado en la lista Forbes Colombia 30 Under 30, participó en YouTube Foundry 2026 y recorrió Estados Unidos como artista de apertura de la gira de Ryan Castro.

Quién es Hamilton

Leimor Hamilton Solera, conocido artísticamente como Hamilton, nació en Cartagena de Indias en 1999. Influenciado por sus raíces afrocaribeñas, presentó su primer EP, “Los Reyes del Mar”, a comienzos de 2024. Después llegaron colaboraciones como “A poca luz”, junto a Ryan Castro, y “Atardecer”, con Lenny Tavárez y Justin Quiles.

En 2025 lanzó AFROROCKSTAR, un álbum de 21 canciones con colaboraciones de Farruko, Ryan Castro, Nanpa Básico, De La Ghetto y Mau y Ricky, una obra que celebra su identidad como uno de los artistas más prometedores de la escena musical latina.

En 2026, Forbes lo destacó en la portada de su edición de los “30 Under 30” como uno de los grandes talentos de Colombia. Ese mismo año fue el único colombiano dentro de la iniciativa YouTube Foundry.

El próximo paso: álbum y Movistar Arena

En el marco de la reciente gira de Ryan Castro en Estados Unidos, Hamilton anunció su próximo álbum, “El Pelaito de CTG”, que será antesala del show más importante de su carrera. En 2027 se presentará en el Movistar Arena como artista principal. Ese concierto hará parte de una gira por ciudades como Medellín, Barranquilla, Cali, Santa Marta y Cartagena, entre otras.

Con “Arroz con huevo”, Hamilton y SECH presentan una canción para dedicar, bailar y repetir. Porque hay amores que se disfrutan mejor sin mirar el reloj y canciones que, como el plato que inspira su título, tienen todo para convertirse en favoritas.

La canción ya está disponible en las plataformas digitales y el video oficial puede verse en YouTube.