Hamilton Tavares desapareció en Medellín

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Resumen: Hamilton Tavares Henao, de 31 años, es un hombre de nacionalidad colombiana que se encuentra desaparecido desde el 30 de septiembre de 2026, en el barrio Villahermosa. Al momento de su desaparición no se cuenta con información sobre las prendas de vestir ni los accesorios que llevaba.

Hamilton Tavares Henao, de 31 años, es un hombre de nacionalidad colombiana que se encuentra desaparecido desde el 30 de septiembre de 2026, en el barrio Villahermosa. Al momento de su desaparición no se cuenta con información sobre las prendas de vestir ni los accesorios que llevaba.

Como señales particulares, presenta varios tatuajes: la palabra “Adriana” en el antebrazo izquierdo, “María Fernanda” en la espalda y una imagen de Cristo en el brazo derecho. Estas características pueden ser útiles para su identificación.

También presenta una herida en la fosa ilíaca izquierda, considerada otra característica particular. La información disponible corresponde a su desaparición ocurrida el 30 de septiembre de 2026 en el barrio Villahermosa.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes