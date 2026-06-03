Resumen: El artista cartagenero Hamilton ha consolidado su ascenso internacional al ser seleccionado como el único colombiano en la generación 2026 de YouTube Foundry, el prestigioso programa global de aceleración para músicos independientes que en el pasado impulsó las carreras de estrellas como Dua Lipa y Rosalía. Este hito reconoce el impacto actual del intérprete, quien lidera el movimiento del afrobeats en Colombia con éxitos como "Gata Oficial" —con más de 4 millones de reproducciones— y destacadas presentaciones junto a figuras como J Balvin y Ryan Castro. Gracias a esta distinción, el "Afrorockstar" recibirá respaldo económico, mentoría estratégica y una masiva exposición global que proyectará su propuesta visual en lugares tan icónicos como Times Square en Nueva York y Leicester Square en Londres.

Hamilton hace historia: es elegido por YouTube como una de las grandes apuestas musicales del mundo para 2026

El talento colombiano sigue conquistando el radar internacional. El artista cartagenero Hamilton ha sido seleccionado oficialmente para formar parte de la prestigiosa generación 2026 de YouTube Foundry, la plataforma global de desarrollo y aceleración para artistas independientes más importante de la industria.

Con este anuncio, el intérprete se convierte en el único colombiano dentro del listado de este año, consolidando el gran momento que vive su carrera y el imparable ascenso del afrobeats hecho en el país.

En los pasos de Dua Lipa y Rosalía

El programa Foundry, creado en 2015, se ha ganado la reputación de ser un «cazatalentos» infalible a nivel mundial. Hamilton entra a formar parte de un selecto grupo de 24 artistas provenientes de 11 países, compartiendo un legado que en el pasado impulsó las carreras de superestrellas globales.

Entre los graduados más destacados de esta iniciativa se encuentran:

Dua Lipa

Rosalía

Natanael Cano

Eladio Carrión

Blessd (representando el éxito colombiano en ediciones anteriores)

El gran momento del ‘Afrorockstar’

La elección de Hamilton no es una casualidad; responde a un año lleno de hitos que han transformado al artista, conocido también como «El Pelaito de CTG», en una de las figuras más representativas de la escena urbana actual.

En los últimos meses, el cartagenero ha demostrado su gran poder de convocatoria gracias a:

Grandes escenarios: Se presentó junto a Ryan Castro en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín y compartió tarima con J Balvin en Barranquilla.

Festivales y cultura: Formó parte de La Solar, uno de los festivales urbanos más importantes de Colombia, y fue la imagen oficial del cumpleaños de su natal Cartagena.

Éxito digital: Sus sencillos “Gata Oficial” e “Isla Pa Dos (Wawawao)” ya superan los 4 millones de reproducciones en YouTube, impulsando el movimiento del afrobeats colombiano.

Reconocimiento de la industria: Se posicionó como uno de los artistas de la nueva generación con más nominaciones en los Premios Nuestra Tierra 2026.

Un impulso de talla mundial

El ingreso a YouTube Foundry 2026 dotará a Hamilton de un robusto respaldo estratégico para internacionalizar su propuesta musical. El programa no solo ofrece apoyo económico para el desarrollo de nuevos proyectos, sino también herramientas clave para el ecosistema digital actual.

Los beneficios clave del programa: Los artistas seleccionados recibirán acompañamiento especializado por parte de los equipos de YouTube, recursos de marketing, mentorías exclusivas y acceso anticipado a nuevas funciones de la plataforma.

Además, la edición de este año pondrá un foco especial en la narrativa visual y los videos musicales, lo que se traducirá en una masiva vitrina internacional para Hamilton. Su rostro y su música serán proyectados en algunas de las pantallas y ubicaciones más icónicas del planeta, incluyendo Times Square en Nueva York, Leicester Square en Londres y la concurrida estación Sé del Metrô de São Paulo.

Desde las calles de Cartagena para el mundo, el «Afrorockstar» prepone un 2026 histórico, demostrando que el ritmo del Caribe colombiano está listo para liderar la conversación global.

Hamilton hace historia: es elegido por YouTube como una de las grandes apuestas musicales del mundo para 2026