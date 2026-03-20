Hamilton hace historia: el “AfroRockstar” conquista 6 nominaciones en los Premios Nuestra Tierra 2026

Resumen: El artista cartagenero Hamilton se consolida como la gran revelación de la música colombiana al recibir 6 nominaciones en los Premios Nuestra Tierra 2026, destacando en categorías clave como Mejor Artista Revelación, Mejor Artista Urbano y Mejor Artista Afrobeat. Este reconocimiento, impulsado por el éxito de temas como "Mi Reina" y su colaboración en "Flaka", ratifica su ascenso internacional como el principal exponente del concepto "AfroRockstar" y uno de los talentos con mayor proyección global según Billboard y Rolling Stone.

La escena musical colombiana tiene un nombre propio que resuena con fuerza este año: Hamilton. El artista cartagenero, que se ha convertido en uno de los abanderados del afrobeats en el país, consolidó su posición como figura clave de la nueva generación al recibir 6 nominaciones para la próxima edición de los Premios Nuestra Tierra, que se celebrarán el 14 de mayo en la capital.

Este reconocimiento no es casualidad. Hamilton llega a la gala tras un 2025 y un inicio de 2026 cargados de hitos, incluyendo colaboraciones de alto nivel con figuras como Farruko, Ryan Castro y De La Ghetto, además de mantener una base sólida de más de 2 millones de oyentes mensuales en Spotify.

El dominio del Afrobeat y la categoría urbana

El impacto de Hamilton en la industria nacional se refleja en la diversidad de sus candidaturas. El artista no solo compite en las categorías específicas de su género, sino que también se mide con los grandes del movimiento general:

Mejor Artista Revelación

Mejor Artista Urbano

Mejor Artista Afrobeat

Mejor Canción Afrobeat (por su éxito individual “Mi Reina”)

Mejor Canción Afrobeat (por la colaboración “Flaka”)

Mejor Video Nuestra Tierra (por “Flaka”)

“Hamilton es el único colombiano incluido simultáneamente en las listas de artistas a seguir de Billboard y Rolling Stone USA en 2026, un logro que subraya su potencial de exportación”, destaca el reporte oficial de su equipo.

Más que música: La estética “AfroRockstar”

El éxito de Hamilton trasciende las listas de reproducción. Bajo el concepto de “AfroRockstar”, el cartagenero ha construido una identidad visual y narrativa que ya ha captado la atención de medios internacionales como la revista norteamericana Galore. Su participación en eventos de alto perfil, como el partido de Messi en Medellín, refuerza su estatus como un ícono cultural emergente.

Con estas 6 menciones, Hamilton se perfila como uno de los grandes favoritos para la noche del 14 de mayo, representando el nuevo sonido de Colombia que mezcla las raíces africanas con la energía urbana global.

Hamilton hace historia: el “AfroRockstar” conquista 6 nominaciones en los Premios Nuestra Tierra 2026