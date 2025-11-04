¡Halloween seguro en Bogotá! Restricciones viales reducen muertes y heridos en un 75 %

Resumen: Las restricciones viales durante el puente de Halloween en Bogotá lograron reducir en un 75 % las muertes y en un 51 % los heridos en las noches y madrugadas, mientras que durante todo el fin de semana se registraron descensos del 43 % en fallecidos y del 13 % en personas lesionadas, gracias al cumplimiento de las medidas y al control de las autoridades.

Durante el puente festivo de Halloween, Bogotá registró una disminución significativa en los siniestros viales gracias a las restricciones de circulación implementadas. Según los reportes oficiales, las medidas vigentes entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m. lograron reducir en un 75 % las muertes en estos horarios, pasando de cuatro víctimas fatales en años anteriores a solo una este año.

El número de personas heridas también cayó un 51 % durante las noches y madrugadas del puente, mientras que los siniestros viales en ese mismo período disminuyeron un 38 %. Durante todo el fin de semana, comprendido entre el jueves 30 de octubre y el lunes 3 de noviembre, se registró una reducción del 43 % en muertes, del 13 % en heridos y del 14 % en el total de siniestros en la vía.

Estos resultados fueron posibles gracias a la alta adhesión de los motociclistas a las restricciones, la colaboración de la ciudadanía y el despliegue de 3.500 uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, apoyados por 180 unidades entre agentes civiles, guías y policías de tránsito, así como 15 puestos de control en los principales corredores de la ciudad.

Durante el puente, las autoridades impusieron 1.711 comparendos y se inmovilizaron 963 motocicletas por incumplimiento de la medida. Además, se llevaron a cabo operativos de control de velocidad, pruebas de alcoholemia y acompañamiento en los corredores con mayor flujo vehicular.

El Decreto Distrital 528 de 2025, que restringió la circulación de motocicletas y de motocicletas con acompañante durante la noche, buscó reducir conductas de riesgo como exceso de velocidad, conducción bajo efectos del alcohol y las conocidas “rodadas del terror”, contribuyendo así a la protección de la vida y la seguridad vial en la capital.

Esta reducción histórica marca un cambio en la tendencia registrada entre 2022 y 2024, cuando durante el fin de semana de Halloween se registraban hasta 16 víctimas fatales por siniestros viales, de las cuales el 80 % correspondían a motociclistas.