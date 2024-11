La noche de Halloween en Medellín estuvo marcada por un intenso operativo de control vial, desplegado con 900 policías y 150 agentes de tránsito.

Uno de los principales objetivos de las autoridades era frenar las peligrosas rodadas de motociclistas que han generado caos y accidentes en la ciudad.

Sigue al canal de WhatsApp de Orden Público

A pesar de las advertencias y las medidas preventivas, miles de personas participaron en estas actividades ilegales, lo que obligó a las autoridades a redoblar esfuerzos para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.

Las autoridades lograron interceptar y dispersar múltiples rodadas en puntos estratégicos de la ciudad como Barrio Antioquia, la 45 en Manrique, San Javier, Buenos Aires y el puente de la 4 Sur.

Durante la noche del Halloween en Medellín, las autoridades realizaron más de 1.042 comparendos, 430 motocicletas y 15 vehículos fueron inmovilizados, y una persona fue capturada por agredir a un agente de tránsito.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Lea también: ¿Se va Alfredo Morelos? Atlético Nacional se pronunció sobre el “búfalo”

El secretario de Movilidad de Medellín enfatizó que la alcaldía de Medellín no tolerará ningún tipo de desorden en las vías de la ciudad. “Lo que le dijimos a la ciudadanía es que esto no era charlando. Desde la administración distrital no vamos a permitir ningún tipo de caos, ni desorden, ni anarquía en las vías del distrito”, afirmó.

Sin embargo, la masiva participación en estas rodadas evidencia un desafío persistente en materia de seguridad vial. La Alcaldía de Medellín ha reiterado su compromiso con la seguridad vial y continuará implementando estrategias para reducir los índices de accidentalidad.

Más noticias de Medellín