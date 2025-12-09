Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Hallan material de guerra en Támesis, Antioquia, destinado a atacar a la Fuerza Pública

    En Támesis, el Ejército y la Policía incautaron 4 fusiles y más de mil cartuchos al Clan del Golfo en varias caletas.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Hallan material de guerra en Támesis, Antioquia, destinado a atacar a la Fuerza Pública
    Foto de Policía Nacional.
    Hallan material de guerra en Támesis, Antioquia, destinado a atacar a la Fuerza Pública

    Resumen: Policía y Ejército incautan amplio material de guerra (4 fusiles, pistolas y más de 1.000 cartuchos) al Clan del Golfo en varias caletas de Támesis, Antioquia.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En desarrollo de la estrategia ‘Actuando por Antioquia‘, la Policía Nacional y el Ejército Nacional lograron asestar un duro golpe al Clan del Golfo con la incautación de un amplio arsenal en la zona rural del municipio de Támesis, Antioquia.

    Las operaciones se centraron en desarticular estructuras criminales que buscaban fortalecer su accionar delictivo en la región.

    Lea también: ¿Extraña a Lucho? ¡Bomba en Anfield! Salah explota contra la directiva: “Me están tirando debajo del autobús”

    Durante el operativo, las autoridades detectaron varias caletas en veredas como El Tambor, La Alacena y el sector El Cacique.

    El arsenal incautado incluyó: 

    • Fusiles: Dos fusiles calibre 5.56 mm y dos fusiles AK calibre 7.62 mm.
    • Armas Cortas: Una pistola Prietto Beretta y un revólver calibre 38.
    • Munición: 1.027 cartuchos de diferentes calibres y 13 proveedores.

    El coronel Mauricio Rico de la Policía Nacional destacó la importancia de la acción: “Esta incautación representa una afectación directa a la capacidad criminal de esta estructura del Clan del Golfo, reduciendo la posibilidad de ejecutar atentados contra la comunidad y la fuerza pública”.

    Las autoridades indicaron que las operaciones se mantendrán de manera sostenida en el Suroeste antioqueño para fortalecer la seguridad, la convivencia y la tranquilidad de los habitantes. El objetivo es proteger el territorio bajo los principios de seguridad, dignidad y democracia.

    Más noticias de Antioquia


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde de Medellín anuncia importantes beneficios tributarios para los ciudadanos

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.