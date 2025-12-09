Resumen: Policía y Ejército incautan amplio material de guerra (4 fusiles, pistolas y más de 1.000 cartuchos) al Clan del Golfo en varias caletas de Támesis, Antioquia.

Hallan material de guerra en Támesis, Antioquia, destinado a atacar a la Fuerza Pública

En desarrollo de la estrategia ‘Actuando por Antioquia‘, la Policía Nacional y el Ejército Nacional lograron asestar un duro golpe al Clan del Golfo con la incautación de un amplio arsenal en la zona rural del municipio de Támesis, Antioquia.

Las operaciones se centraron en desarticular estructuras criminales que buscaban fortalecer su accionar delictivo en la región.

Durante el operativo, las autoridades detectaron varias caletas en veredas como El Tambor, La Alacena y el sector El Cacique.

El arsenal incautado incluyó:

Fusiles: Dos fusiles calibre 5.56 mm y dos fusiles AK calibre 7.62 mm.

Armas Cortas: Una pistola Prietto Beretta y un revólver calibre 38.

Munición: 1.027 cartuchos de diferentes calibres y 13 proveedores.

El coronel Mauricio Rico de la Policía Nacional destacó la importancia de la acción: “Esta incautación representa una afectación directa a la capacidad criminal de esta estructura del Clan del Golfo, reduciendo la posibilidad de ejecutar atentados contra la comunidad y la fuerza pública”.

Las autoridades indicaron que las operaciones se mantendrán de manera sostenida en el Suroeste antioqueño para fortalecer la seguridad, la convivencia y la tranquilidad de los habitantes. El objetivo es proteger el territorio bajo los principios de seguridad, dignidad y democracia.

