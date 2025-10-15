Resumen: Las autoridades de Bogotá sellaron por 90 días una bodega clandestina de fabricación de morcilla en el barrio Socorro, en Kennedy, tras descubrir graves condiciones de insalubridad. En el lugar se hallaron heces de roedores, químicos junto a alimentos y contaminación cruzada. Pese a las advertencias y controles previos, los responsables reincidieron en la actividad ilegal, poniendo en riesgo la salud de la comunidad. La Alcaldía anunció que continuará con los operativos de inspección y vigilancia en toda la ciudad.

¡Hallaron heces de ratas, químicos y carne contaminada! Por riesgo sanitario, sellan bodega clandestina de morcilla en Kennedy

Una bodega donde se fabricaba y almacenaba morcilla de manera clandestina fue sellada por las autoridades en el barrio Socorro, en la localidad de Kennedy, tras detectarse condiciones de insalubridad y riesgo sanitario que ponían en peligro la salud de los consumidores.

El operativo fue realizado por la Alcaldía Local de Kennedy, en coordinación con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) y la Policía Metropolitana de Bogotá, luego de múltiples denuncias ciudadanas por malos olores y presuntas irregularidades en la manipulación de alimentos.

Durante la inspección, los funcionarios hallaron heces de roedores, presencia de químicos junto a productos cárnicos y contaminación cruzada, entre otras graves infracciones a las normas de salubridad. Además, se constató que el establecimiento no cumplía con los requisitos mínimos exigidos por la ley para la preparación y comercialización de productos alimenticios.

La alcaldesa local de Kennedy, Karla Tathyana Marín, explicó que el lugar ya había sido objeto de visitas y jornadas de sensibilización, pero sus responsables persistieron en las malas prácticas.

“A pesar de que en ese lugar ya habíamos hecho trabajos de sensibilización, inspección, vigilancia y control, nunca cumplieron con los requisitos mínimos exigidos por la ley, convirtiéndose en reincidentes y arriesgando la salud de la ciudadanía con la fabricación y venta de ese producto tan apetecido por la comunidad”, señaló.

Como resultado, la Alcaldía impuso una medida de sellamiento por 90 días, que impide a los propietarios continuar con la actividad económica mientras no se garanticen las condiciones sanitarias y legales correspondientes.

Las autoridades reiteraron que este tipo de operativos de inspección, control y vigilancia (ICV) continuarán en diferentes sectores de la ciudad para proteger la salud pública, asegurar el cumplimiento de la normativa y prevenir riesgos asociados a la manipulación inadecuada de alimentos.