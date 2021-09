¡Ya estaba formadito! Hallaron feto en un caño en Caucasia, Antioquia

Sorprendidos se encuentran habitantes del barrio Nueva Esperanza de Caucasia, Antioquia, tras el hallazgo de un feto en un caño del sector.

El hecho se registró sobre las 10 de la mañana de este miércoles 8 de septiembre; Una joven que pasaba por el lugar lo vio, así se lo relató al medio de comunicación NP Noticias, «yo iba a hacerle un mandado a mi mamá, siempre miro para allá porque ahí hay una babilla grande, entonces lo vi ahí tirado, entré en pánico y lo único que hice fue llamar a mi vecina».

La comunidad asegura que el feto que tendría 5 meses de vida aproximadamente, habría sido abandonado esta misma mañana pues de lo contrario habría sido arrastrado por la corriente generada por una fuerte lluvia que se registró a inicios del día.

Doña Margarita, madre de cinco hijas y quien vive a escasos metros del lugar del hallazgo, le relató al medio, «esto le da duro a uno porque hay parejas que quieren tener hijos y no los pueden tener y hay otras que lo pueden tener y vea lo que hacen, no es justo. Que Dios se encargue de eso porque uno no puede hacer nada».

Al lugar llegaron las autoridades y realizaron el levantamiento del feto, además hicieron las pesquisas necesarias para dar inicio a la investigación que permita dar con el paradero de los responsables.

