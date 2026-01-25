Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 6 - 9 6 - 9
Pico y Placa Medellín Lunes: 6 - 9 6 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Hallaron 100 casquillos! Masacre en cancha de fútbol deja 11 muertos y al menos 12 heridos en México

    La magnitud del ataque quedó en evidencia durante la inspección judicial

    Publicado por: SoloDuque

    masacre en guanajuato mexico Foto tomada de la cuenta de X: Josue Aguilar
    Foto tomada de la cuenta de X: Josue Aguilar
    ¡Hallaron 100 casquillos! Masacre en cancha de fútbol deja 11 muertos y al menos 12 heridos en México

    Resumen: Testigos presenciales relataron momentos de terror cuando sujetos fuertemente armados llegaron al lugar y, sin mediar palabra, comenzaron a disparar de forma indiscriminada contra la multitud.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La violencia no da tregua en el centro de México. Un domingo que debía ser de esparcimiento deportivo terminó en una tragedia de dimensiones nacionales luego de que un grupo armado irrumpiera en un campo de fútbol en el estado de Guanajuato, dejando un saldo preliminar de 11 personas muertas y al menos 12 heridos, varios de ellos en estado crítico.

    De acuerdo con los reportes de las autoridades locales, el ataque ocurrió justo después de que finalizara un partido, cuando jugadores y aficionados aún se encontraban reunidos en las inmediaciones del terreno de juego.

    Homres en camionetas habríaan llegado al lugar, abrieron fuego de manera indiscriminada y una vez terminaron el ataque huyeron del lugar con rumbo desconocido.

    Ataque indiscriminado: Una lluvia de balas

    Testigos presenciales relataron momentos de terror cuando sujetos fuertemente armados llegaron al lugar y, sin mediar palabra, comenzaron a disparar de forma indiscriminada contra la multitud. El pánico se apoderó de los asistentes, quienes intentaron refugiarse en las graderías y vehículos cercanos mientras los agresores vaciaban sus cargadores.

    La magnitud del ataque quedó en evidencia durante la inspección judicial: hallaron más de 100 casquillos de proyectiles de diversos calibres esparcidos por todo el campo de fútbol.

    Guanajuato: El epicentro de la guerra criminal

    El estado de Guanajuato se consolida, tristemente, como uno de los puntos más violentos de México debido a la encarnizada disputa territorial entre cárteles de la droga (principalmente el Cártel Jalisco Nueva Generación y grupos locales remanentes). Este tipo de ataques en espacios públicos busca sembrar el terror y enviar mensajes de control entre las organizaciones criminales.

    Víctimas: 11 fallecidos confirmados; 12 heridos trasladados a hospitales locales, varios de ellos de gravedad.

    Escena: Más de 100 evidencias balísticas recolectadas.

    Respuesta: Se ha desplegado un fuerte operativo de la Guardia Nacional y el Ejército en la zona, aunque hasta el momento no se reportan capturas relacionadas con la masacre.

    El hecho ha generado una ola de indignación y condena. Las autoridades mexicanas enfrentan una presión creciente para frenar estas masacres que, con frecuencia, afectan a civiles ajenos a los conflictos entre bandas.

    La zona fue acordonada mientras se realizan las labores de identificación de los cuerpos.

    Aquí más Noticias internacionales

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.