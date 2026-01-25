Resumen: Testigos presenciales relataron momentos de terror cuando sujetos fuertemente armados llegaron al lugar y, sin mediar palabra, comenzaron a disparar de forma indiscriminada contra la multitud.

¡Hallaron 100 casquillos! Masacre en cancha de fútbol deja 11 muertos y al menos 12 heridos en México

Minuto30.com .- La violencia no da tregua en el centro de México. Un domingo que debía ser de esparcimiento deportivo terminó en una tragedia de dimensiones nacionales luego de que un grupo armado irrumpiera en un campo de fútbol en el estado de Guanajuato, dejando un saldo preliminar de 11 personas muertas y al menos 12 heridos, varios de ellos en estado crítico.

De acuerdo con los reportes de las autoridades locales, el ataque ocurrió justo después de que finalizara un partido, cuando jugadores y aficionados aún se encontraban reunidos en las inmediaciones del terreno de juego.

Homres en camionetas habríaan llegado al lugar, abrieron fuego de manera indiscriminada y una vez terminaron el ataque huyeron del lugar con rumbo desconocido.

Ataque indiscriminado: Una lluvia de balas

Testigos presenciales relataron momentos de terror cuando sujetos fuertemente armados llegaron al lugar y, sin mediar palabra, comenzaron a disparar de forma indiscriminada contra la multitud. El pánico se apoderó de los asistentes, quienes intentaron refugiarse en las graderías y vehículos cercanos mientras los agresores vaciaban sus cargadores.

La magnitud del ataque quedó en evidencia durante la inspección judicial: hallaron más de 100 casquillos de proyectiles de diversos calibres esparcidos por todo el campo de fútbol.

Guanajuato: El epicentro de la guerra criminal

El estado de Guanajuato se consolida, tristemente, como uno de los puntos más violentos de México debido a la encarnizada disputa territorial entre cárteles de la droga (principalmente el Cártel Jalisco Nueva Generación y grupos locales remanentes). Este tipo de ataques en espacios públicos busca sembrar el terror y enviar mensajes de control entre las organizaciones criminales.

Víctimas: 11 fallecidos confirmados; 12 heridos trasladados a hospitales locales, varios de ellos de gravedad.

Escena: Más de 100 evidencias balísticas recolectadas.

Respuesta: Se ha desplegado un fuerte operativo de la Guardia Nacional y el Ejército en la zona, aunque hasta el momento no se reportan capturas relacionadas con la masacre.

El hecho ha generado una ola de indignación y condena. Las autoridades mexicanas enfrentan una presión creciente para frenar estas masacres que, con frecuencia, afectan a civiles ajenos a los conflictos entre bandas.

La zona fue acordonada mientras se realizan las labores de identificación de los cuerpos.

