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Hallan un cuerpo en avanzado estado de descomposición en una quebrada de San Javier

El cuerpo fue hallado en una zona boscosa de San Javier, en Medellín; dado su avanzado estado de descomposición, la causa de la muerte quedó por establecer.

Publicado por: SoloDuque

Hallan un cuerpo en avanzado estado de descomposición en una quebrada de San Javier
Foto: Cortesía
Hallan un cuerpo en avanzado estado de descomposición en una quebrada de San Javier

Resumen: Hacia las 11:30 de la mañana de este viernes, las autoridades fueron alertadas sobre el hallazgo de un cuerpo en una zona boscosa de San Javier, en Medellín. Por el avanzado estado de descomposición, la causa de la muerte quedó por establecer y el cuerpo fue llevado a Medicina Legal.

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Hacia las 11:30 de la mañana de este viernes, las autoridades fueron alertadas sobre el hallazgo de un cuerpo en una zona boscosa del occidente de Medellín.

Versiones preliminares ubican el hecho en la transversal 50 con carrera 102BB, sector de Villas del Socorro, en la comuna 13 San Javier, cerca de una quebrada.

Debido al avanzado estado de descomposición en que se encontraba el cuerpo, no fue posible establecer cómo murió; la causa de la muerte quedó por determinar.

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El cuerpo fue llevado a Medicina Legal.

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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