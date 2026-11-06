Hallan un cuerpo en avanzado estado de descomposición en una quebrada de San Javier

Resumen: Hacia las 11:30 de la mañana de este viernes, las autoridades fueron alertadas sobre el hallazgo de un cuerpo en una zona boscosa de San Javier, en Medellín. Por el avanzado estado de descomposición, la causa de la muerte quedó por establecer y el cuerpo fue llevado a Medicina Legal.