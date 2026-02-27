Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Hallan muerto en su finca al notario de Zarzal Jairo Prado, hijo de Clara Luz Roldán exgobernadora del Valle

Minuto30.com .- Una noticia lamentable sacude la esfera política y social del suroccidente colombiano. En las últimas horas se confirmó el fallecimiento del abogado y notario Jairo Prado, hijo de la exgobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán.

El deceso del profesional ha generado una ola de solidaridad y mensajes de apoyo hacia la exmandataria en este difícil momento.

Lo que se sabe

De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo sin vida de Jairo Prado fue hallado en su propiedad ubicada en el corregimiento de Rozo, jurisdicción del municipio de Palmira.

Aunque las causas exactas del fallecimiento están bajo investigación por parte de las unidades de criminalística, las primeras hipótesis sugieren que pudo tratarse de un accidente doméstico en el área de la piscina de su finca.

Hasta el momento, Medicina Legal y la Policía Metropolitana no han entregado un dictamen oficial, manteniendo total reserva por respeto a la intimidad de la familia.

Trayectoria y servicio en el Valle

Jairo Prado era un reconocido abogado que había consolidado su carrera en el sector público y notarial. En el año 2025, había sido nombrado como notario del municipio de Zarzal, en el norte del Valle, cargo en el que se destacaba por su cercanía con la comunidad y su rigor jurídico.

Su partida deja un vacío no solo en su núcleo familiar, sino en el gremio notarial del departamento, donde era apreciado por su calidad humana y profesionalismo.

Voces de solidaridad: El mensaje de Dilian Francisca Toro

Una de las primeras figuras públicas en pronunciarse fue la actual gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quien a través de sus redes sociales envió un mensaje cargado de emotividad a su antecesora y amiga cercana:

“Hoy mi corazón está contigo, @ClaraLuzRoldan. No hay palabras que alcancen para nombrar un dolor tan profundo como la pérdida de un hijo. Jairo deja una huella imborrable; su luz y su recuerdo vivirán siempre en nuestros corazones. Que Dios te conceda fortaleza y paz”, expresó la mandataria departamental.