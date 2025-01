Hallan muerto en prisión al asesino de Stefanny Barranco

Iván José de la Rosa Gómez, el hombre que asesinó a Stefanny Barranco en un centro comercial de Bogotá, fue encontrado sin vida en el interior de su celda, ubicada en el pabellón 27 de la cárcel La Picota, este domingo 5 de enero.

El hallazgo fue realizado por los guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) alrededor de las 3:00 de la mañana. Aunque la primera hipótesis apunta a un posible suicidio, las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias exactas de su muerte.

El feminicidio de Barranco, que conmocionó a la opinión pública, tuvo lugar en el centro comercial Santafé, en el norte de Bogotá. De la Rosa atacó violentamente a su expareja sentimental hasta causarle la muerte.

Este suceso se suma a la reciente muerte de Francisco Correa Galeano, implicado en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Cartagena, marcando el segundo caso de un recluso de alto perfil fallecido en prisión en lo que va de la semana.

En declaraciones previas, Alonso Barranco, padre de Stefanny, describió a De la Rosa como una persona tóxica y violenta, lo que motivó a su hija a terminar la relación. «Tenían sus problemas, esa relación era tóxica totalmente. Días antes le había cogido la ropa y se la picó toda. Ella me había dicho: ‘Papi, no puedo más, él está insoportable’, por eso me iba a ir para Bogotá. Ella le había dicho que no quería vivir más con él”, relató el padre.

El señor Barranco también mencionó que su hija mantuvo una relación de aproximadamente 12 años con su agresor, marcada por constantes discusiones que escalaban del insulto al maltrato físico. Una familiar de Stefanny reveló que, en una conversación telefónica, la víctima expresó su temor de que De la Rosa la matara: “Ella se desahogó. Yo no puedo estar donde está Iván, porque él me va a matar. Me cogió la ropa, no tengo ropa, no tengo nada”.

La muerte de Iván José de la Rosa cierra un capítulo trágico, pero deja abierta la reflexión sobre la violencia de género y la necesidad de brindar apoyo a las víctimas.

