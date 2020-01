Hallan muerto en el baño de su casa al actor Stan Kirsch

Minuto30.com .- Stan Kirsch, recordado por hacer parte de Highlander y de la serie Frieds, fue hallado muerto en el baño de su casa. El actor se habría suicidado el pasado 11 de enero y su esposa fue la encargada de hallar el cuerpo, de acuerdo con el portal de espectáculos TMZ.

Según la publicación norteamericana, quién habría confirmado la información con fuentes policiales, el actor fue encontrado por su esposa colgado en el baño de su casa.

Kristyn Green, pareja de Kirsh desde el 2009, envió un mensaje a través de las redes sociales agradeciendo el apoyo recibido en este duro momento: ‘Quiero agradecer a todo el mundo por el flujo de amor y apoyo. No he podido responder a todos los mensaje, llamadas y correos electrónicos, pero he leído o escuchado cada uno de ellos. Me siento rodeada de amor y estaré eternamente agradecida con cada uno de vosotros‘.

Stan Kirsch hizo parte del elenco principal de Highlander, serie que se transmitió entre 1992 y 1998; además participó en Friends y en Hospital General.

Al momento del deceso, Stan Kirsch tenía 51 años.