Hallan muerta en Santa Elena a lideresa LGBTiQ+ Victoria Strauss

Minuto30.com .- La noche de este lunes 29 de septiembre se confirmó la lamentable noticia de la muerte de Victoria Strauss. El hallazgo fue confirmado por la Fundación Sumapaz (@FunSumapaz), generando una ola de indignación total rechazo en Medellín asi como en lo colectivos que defienden la libertad sexual y de género.

Victoria Strauss, una reconocida profesora universitaria, lideresa y activista trans en la ciudad, fue hallada sin vida en el corregimiento de Santa Elena.

Victoria Strauss fue una figura clave en la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI en la ciudad. Además de su trabajo como profesora y activista, se desempeñó como consejera de paz entre los años 2017 y 2019.

Su trágico fallecimiento ha conmocionado a la sociedad civil y a las organizaciones de derechos humanos, quienes exigen una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias de su muerte.

