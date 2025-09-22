Resumen: Las autoridades, tras ser alertadas, se desplazaron al lugar de los hechos para adelantar las diligencias e iniciar la investigación

Hallan cuerpo en una cañada en La Estrella: Bomberos realizaron la extracción

Minuto30.com .- Unidades de bomberos acudieron la mañana de este lunes 22 de septiembre a la vereda San Isidro, en La Estrella, para realizar la extracción de un cuerpo sin vida que fue hallado en una cañada.

El hallazgo se produjo a las 9:01 a.m. en una zona boscosa, en límites con Sabaneta y cerca del parque ecológico La Romera.

Las autoridades, tras ser alertadas, se desplazaron al lugar de los hechos para adelantar las diligencias e iniciar la investigación. Se espera que en las próximas horas se tengan más detalles sobre la identidad de la víctima y las causas de su muerte.

