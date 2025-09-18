El Deportivo Independiente Medellín (DIM) ha anunciado la renovación del contrato del joven jugador Halam Loboa, asegurando su permanencia en el club hasta el año 2029.

Sigue al canal de WhatsApp del DIM

Según el reporte oficial del ‘Poderoso’, este acuerdo extiende la vinculación del futbolista que llegó a la institución en 2024.

Loboa, originario de Guachené, Cauca, es un talento formado en las fuerzas básicas del Equipo del Pueblo.

¡Felicidad Poderosa! Halam Loboa sella su futuro con el DIM hasta 2029

Desde su llegada, el centrocampista ha demostrado dedicación, talento y compromiso, logrando ganarse un lugar en el plantel profesional gracias a su esfuerzo y constante desempeño.

Con esta extensión contractual, el DIM afirma que reafirma su compromiso con la continuidad y la promoción de jugadores formados en casa.

El club destaca que esta renovación es un paso clave en la consolidación de un proyecto deportivo “sostenible y con identidad”.

[✍️] Halam Loboa, Poderoso hasta el 2029

Lee la nota completa acá https://t.co/vW5NPD92ZV pic.twitter.com/Tgf2BgnsMN — DIM (@DIM_Oficial) September 18, 2025

Más noticias de Deportivo Independiente Medellín