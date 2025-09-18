¡Felicidad Poderosa! Halam Loboa sella su futuro con el DIM hasta 2029

Resumen: El Deportivo Independiente Medellín (DIM) ha anunciado la renovación del contrato de su joven talento de la cantera, Halam Loboa, asegurando la permanencia del centrocampista en el club hasta 2029. Loboa, originario de Guachené, Cauca, llegó a la institución en 2024 y, gracias a su dedicación y desempeño, se ganó un lugar en el plantel profesional. Con esta extensión contractual, el "Poderoso" reafirma su compromiso con la promoción de jugadores formados en casa y la consolidación de un proyecto deportivo sostenible y con identidad.
El Deportivo Independiente Medellín (DIM) ha anunciado la renovación del contrato del joven jugador Halam Loboa, asegurando su permanencia en el club hasta el año 2029.
Según el reporte oficial del ‘Poderoso’, este acuerdo extiende la vinculación del futbolista que llegó a la institución en 2024.
Loboa, originario de Guachené, Cauca, es un talento formado en las fuerzas básicas del Equipo del Pueblo.
Desde su llegada, el centrocampista ha demostrado dedicación, talento y compromiso, logrando ganarse un lugar en el plantel profesional gracias a su esfuerzo y constante desempeño.
Con esta extensión contractual, el DIM afirma que reafirma su compromiso con la continuidad y la promoción de jugadores formados en casa.
El club destaca que esta renovación es un paso clave en la consolidación de un proyecto deportivo “sostenible y con identidad”.
