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    «Hagámoslo famoso»: Fico exige la captura de presunto ladrón en Plaza de la América

    “La gente trabaja muy duro para obtener sus cositas, como para que venga otro y se las robe”: Fico

    Publicado por: SoloDuque

    Este individuo quedó en video cuando se robó una tula con dinero en efectivo
    Este individuo quedó en video cuando se robó una tula con dinero en efectivo. Foto: Captura de video
    «Hagámoslo famoso»: Fico exige la captura de presunto ladrón en Plaza de la América

    Resumen: "Hagámoslo famoso para ver si aprende. Me duele que le roben a nuestra gente. La gente trabaja muy duro para obtener sus cositas, como para que venga otro y se las robe", expresó Fico Gutiérrez.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Tras la difusión de un video de seguridad que expone un indignante hurto en el occidente de la ciudad, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció a través de su cuenta de X (antes Twitter) expresando su rechazo y exigiendo acciones inmediatas por parte de las autoridades.

    El hecho delictivo, que fue hecho público inicialmente por la cuenta ciudadana Denuncias Antioquia, muestra a un sujeto ingresando a un local comercial en el sector de Plaza de la América, donde logró sustraer una tula que contenía dinero en efectivo y diversos elementos de valor, todo esto a plena luz del día.

    La reacción del Alcalde: Indignación y órdenes directas

    En un contundente mensaje, el mandatario local mostró su empatía con los comerciantes y ciudadanos afectados, pidiendo la ayuda de la comunidad para identificar al delincuente.

    “Hagámoslo famoso para ver si aprende. Me duele que le roben a nuestra gente. La gente trabaja muy duro para obtener sus cositas, como para que venga otro y se las robe”, expresó Gutiérrez.

    Frente a la situación, el alcalde emitió instrucciones claras y directas a las autoridades de seguridad del Distrito:

    Búsqueda implacable: Solicitó a la Policía Metropolitana de Medellín y al Secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, desplegar los operativos necesarios para identificar, ubicar y capturar a este sujeto, advirtiendo que “seguro no es la primera vez que lo hace y si no actuamos, no será la última.

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    El llamado a la denuncia: Gutiérrez hizo un énfasis especial en la importancia de la judicialización, pidiendo a los equipos de seguridad que se aseguren de que las víctimas instauren la denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación, paso fundamental para que la captura se traduzca en una verdadera condena.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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