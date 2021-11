¿Haciéndole un favor a un amigo…?

Definitivamente ratifico que La Guajira es una tierra sin dios ni ley. Me puse a la tarea de investigar unos casos de presunto tráfico de influencias, con base en información que llega a mis redes sociales, y que sucede en todas las oficinas públicas de La Guajira: el beneficiario tiene que pagar un retén, un peaje, ¡para que le autoricen el pago a que tiene derecho, o de lo contrario no hay pago!

¿Quién reglamentó esas tarifas? Ya es un procedimiento que por inercia está incluido de manera automática en los manuales de funciones.

Y ahora no vengan a rasgarse las vestiduras y a tirárselas de inocentes. ¡Fariseos!

Alcaldía de Riohacha: agilizar procesos

Recibo un video sobre un incidente en el cual se vio involucrado, según explican en el video, un hermano del alcalde de Riohacha ante el bloqueo que habían llevado a cabo unos prestadores del servicio de transporte escolar. (ver video)

Después apareció otro video en el que se observa un grupo de personas llevando a cabo una especie de conciliación, y el hermano del alcalde de Riohacha está dando sus explicaciones sin sonrojo “…me encuentro aquí felicitando a una funcionaria y haciéndole el favor a un amigo… de hacerle un favor que le agilizaran un proceso con tal de avanzar los temas…”. (ver video)

¿Es decir, en caso de que alguien no sea amigo del hermano del alcalde no tiene la más mínima posibilidad de que le agilicen los procesos? ¡Eso no puede ser!

Por eso invito al doctor José Ramiro Bermúdez, alcalde de Riohacha, para que exprese públicamente: 1) si su hermano está autorizado para agilizar procesos en las dependencias de la alcaldía; 2) si la condición genética le da derecho a agilizar procesos en las dependencias de la alcaldía; 3) si existen en las dependencias de la alcaldía de Riohacha cuentas por pagar de administraciones anteriores; 4) en caso de que existan por qué no han sido pagadas o qué se debe hacer para que las paguen.

Hospital de Riohacha: peaje de cuentas

Al parecer, en el Hospital Nuestra Señora de los Remedios de Riohacha se presenta la misma situación, y la persona que hace los favores para agilizar los procesos es el señor Roger Mario Romero, esposo de la doctora Mariangélica Martínez Camacho, directora del Hospital.

Existen cuentas por pagar que llevan más de dos años pendientes de trámite de pago, y no han sido canceladas porque el beneficiario no se somete al descuento del 30% para agilizar el proceso.

La directora del Hospital debe demostrar lo contrario afirmando: 1) que su esposo no agiliza procesos; 2) que no existen cuentas por pagar desde hace más de dos años; 3) que nadie está autorizado para cobrar el 30% por agilizar el proceso de pago de las cuentas.

Gobernación de La Guajira: para reflexionar

Hay que hacer una reflexión en el mismo sentido en la gobernación del departamento de La Guajira, sobre todo porque empezará a cumplirse con el pago de las 3519 acreencias que están incluidas en el proceso de reestructuración de pasivos.

En este caso el señor gobernador tiene una importante labor para cumplir, con el fin de garantizar la transparencia del proceso de reestructuración de pasivos.

Contraloría departamental: evidente ineptitud

¡Es necesario que la Contraloría Departamental se pronuncie en el ámbito de sus competencias! ¿O se presume que el órgano de control fiscal está incluido en la distribución de esos porcentajes? Ya es hora de que la Contraloría Departamental deje de hacer caso omiso de algo que es vox populi, con una auditoría que al respecto practique en las mencionadas entidades

Elección de Contralor departamental: requiere vigilancia

Y a propósito del Contralor Departamental, ya se está llevando a cabo el concurso que terminará con la elección para un período de cuatro años.

Sin embargo, observo que dicho proceso no está cumpliendo con los principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad de género, de acuerdo con el artículo 272 de la Constitución Política, y presenté un derecho de petición al presidente de la Asamblea para que se sirva informarme de los procedimientos que no considero claros.

