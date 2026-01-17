¡Haciendo historia! Bad Bunny revela el primer adelanto de su show para el Super Bowl 2026

Resumen: Bad Bunny reveló un adelanto del espectáculo que encabezará en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, una presentación que ha generado gran expectativa a nivel mundial y que marcará su primera vez como protagonista del evento, el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Bad Bunny volvió a acaparar la atención global tras revelar un adelanto del espectáculo que encabezará en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026. El avance elevó la expectativa sobre una presentación que marcará un nuevo capítulo en la historia del evento deportivo más visto del año.

El adelanto, difundido a través de las redes sociales como parte de una colaboración con Apple Music, muestra al artista puertorriqueño escuchando su canción Un baile inolvidable desde su celular. A medida que la música aumenta, distintas personas de diferentes edades aparecen a su alrededor y se suman al baile, construyendo una escena colectiva que pone a la música como eje central del encuentro.

Con esta participación, Bad Bunny se convertirá en el primer hombre latino en liderar el espectáculo del entretiempo del Super Bowl. Su elección, sin embargo, no estuvo exenta de controversia, luego de que el expresidente Donald Trump cuestionara públicamente la decisión y asegurara no conocer al artista.

Más allá de las críticas, el impacto del cantante en la industria musical es evidente. En 2025 fue el artista más escuchado a nivel mundial y ha permanecido entre los cinco primeros de Spotify durante los últimos años, consolidándose como una de las figuras más influyentes de la música contemporánea.

Esta será la segunda vez que Bad Bunny participe en un evento de campeonato de la NFL, tras su aparición en el Super Bowl LIV en 2020 junto a Shakira y Jennifer López, aunque será la primera ocasión en la que asuma el protagonismo total del intermedio.

La expectativa por el show trasciende al público que asistirá al estadio. Se prevé que millones de espectadores alrededor del mundo sigan la presentación, especialmente luego de que el artista revelara que excluyó a Estados Unidos de su más reciente gira debido a preocupaciones relacionadas con operativos migratorios en algunos recintos.

El Super Bowl LX está programado para el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, y la presencia de Bad Bunny en el escenario del entretiempo se perfila como uno de los momentos más comentados del evento, tanto por su impacto artístico como por el significado cultural de su participación.