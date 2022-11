«Hachy» está desaparecido

in

Este hermoso perrito está desaparecido, su dueña anhela poder encontrarlo…

Esto sucedió con él:

«El es Hachy un lobo siberiano de 8 meses le pertenece a mis hijas de 3 y 4 años.

Una persona me lo estaba cuidando mientras yo terminaba un tratamiento médico, lo vendió sin mi autorización y no me quiere dar información de dónde se encuentra»… Contó

Necesito recuperarlo por favor. Puede comunicarse al WhatsApp: 3043285999

