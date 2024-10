«Hacer una buena Copa América es ganarla»: Néstor Lorenzo

Resumen: Néstor Lorenzo y la Selección Colombia: listos para el desafío de Uruguay en la Semifinal de la Copa América. El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, compareció ante los medios junto a Johan Mojica para analizar el crucial partido de semifinales contra Uruguay. Lorenzo mostró confianza en su equipo y descartó cambios en la portería para la tanda de penales, a pesar de los últimos tres empates. El estratega colombiano no se considera favorito ante Uruguay, pero sí confía en la mentalidad ganadora de su selección. "Una buena Copa América es ganarla", afirmó Lorenzo, dejando claro que el objetivo es llegar a lo más alto del torneo. En cuanto a la alineación titular, Lorenzo no reveló detalles, pero sí indicó que tiene un equipo base consolidado. Los 26 convocados han completado su último entrenamiento y se encuentran listos para enfrentar el desafío de Uruguay. Lorenzo destacó el estilo de juego propositivo de su equipo, que busca ser protagonista en el campo. Este estilo, según el técnico, "le hace bien al espectáculo" y será clave para buscar la victoria en la semifinal. La Selección Colombia se juega hoy su pase a la final de la Copa América USA 2024. El partido contra Uruguay comenzará a las 7:00 p.m. en el Bank of America Stadium de Charlotte, Estados Unidos.