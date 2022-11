in

Hace poco presenté una columna que titulé: Al Medellín, le tomaron la medida. En la misma precisé que David Gonzalez debe entender de manera oportuna el tener que modificar su estrategia o realizar cambios a tiempo que le permitieran encontrar alternativas en el transcurso de un partido.

Si bien el equipo del “Rockero” le ha dado buenos resultados un esquema de juego que le dio para clasificar de manera anticipada al octogonal final, era necesario buscar alternativas con tiempo que, con equipos como el Pasto, se debieron presentar.

No se tiene que ser un experto de fútbol para entender que ante un especulador equipo, un marrullero arquero que le manejó a su antojo los tiempos del partido a un nefasto Luis Matorel y un onceno que no brinda espectáculo como lo es el Pasto, se debía hacer de manera oportuna modificaciones y más con jugadores que no aportaron esta vez.

La salida tardía del ‘NN’ Jordy Monroy por un Felipe ‘Pipe’ Pardo al minuto 56, el ingreso casi que al cierre del partido de un Jean Pineda, es la ratificación que David Gonzalez no cuenta con ese asistente técnico que lo haga reaccionar y hacer ver por lo menos en los cambios, que debe modificar su equipo.

Es claro que “El rey de corazones” que cuenta en su nómina principal con cuatro volantes ‘tapón’, debe enviar uno de ellos a la tribuna como sucedió contra los ‘volcánicos’, el caso es que no podés mandar a uno que como el ‘Hermano’ Daniel Torres, tiene más visión de juego, quite y pase que el mismo ‘Indio’.

Lo de Méndez es entendible toda vez que suple perfectamente dos posiciones, Loaiza es más raspador y a mi consideración era quien se tenía que ir a la tribuna y más jugando de local.

Medellín no se puede volver predecible en su juego, debe buscar alternativas a tiempo en el transcurso de un partido y eso lo hacen los grandes equipos de fútbol que cuentan con un segundo a bordo, un asistente que le haga ver como en el caso del ‘rojo de la montaña’, hacer modificaciones a tiempo. Para nuestro infortunio ‘Medallo’ no tiene en Alexander Becerra, ese experto que le haga entender a su técnico a través de una buena asesoría lo que debe hacer para el bien del ‘Decano’.