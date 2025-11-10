¡Regresó! Coral ya está con su familia

Resumen: La familia de Coral había pedido encarecidamente la ayuda de la comunidad para difundir esta alerta. Y coral regresó al seno de su hogr. Gracias a todos los que ayudaron

Minuto30.com .- La perrita coral ya está con su familia. Así lo confirmó a Minuto30 una fuente cercana a la mascota.

Gracias a todos los que ayudaron a encontrarla y que la mascota regresara a su hogar.

Información previa ¡Hace más de una semana! Coral se perdió por el barrio Pablo Escobar y su familia está muy angustiada

Minuto30.com .- Coral es una perrita de tan solo un año que se encuentra desaparecida desde el pasado 2 de noviembre. Su familia está angustiada y solicita la colaboración de la ciudadanía para encontrarla. Coral fue vista por última vez en el barrio Pablo Escobar.

Coral es una perrita joven y fácil de reconocer. De un año de edad, es descrita como un animal muy amigable y cariñoso, lo que podría hacer que se acerque a extraños. Un detalle clave para su identificación es que al momento de perderse, porta una pechera de color rosado.

La familia de Coral ha pedido encarecidamente la ayuda de la comunidad para difundir esta alerta. Si usted vive o ha transitado por el barrio Pablo Escobar o sus alrededores, por favor, preste especial atención a cualquier perrita que coincida con estas características.

Cualquier información, por mínima que sea, puede ser crucial para traer a Coral de vuelta a su hogar. La pronta localización de la perrita, que apenas comienza su vida, es la prioridad de sus dueños.

Si tiene información sobre el paradero de Coral, por favor, comuníquese inmediatamente con el número de contacto xxxxxxxxxxxxxxx.

¡Ayudemos a que esta hermosa y cariñosa perrita regrese a casa!