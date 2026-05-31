Resumen: La elección presidencial de este domingo podría definirse en primera vuelta si alguno de los candidatos alcanza el 50 % más uno de los votos válidos. De no lograrse esa mayoría absoluta, los dos aspirantes con mayor votación avanzarán a una segunda vuelta. La cifra exacta de votos necesarios dependerá de la participación de los ciudadanos durante la jornada electoral.

¿Se define la presidencia hoy? La cifra clave que necesita un candidato para ganar en primera vuelta

Las elecciones presidenciales de este domingo no solo definirán quién obtiene la mayor votación en las urnas, sino también si Colombia conocerá hoy mismo a su próximo presidente o si la decisión deberá aplazarse para una nueva cita electoral.

Aunque la jornada moviliza a millones de ciudadanos en todo el país, el resultado no depende únicamente de quién obtenga más votos que sus rivales. La legislación colombiana establece una condición específica que debe cumplir cualquier aspirante para ser elegido en primera vuelta.

La regla que define si hay ganador este domingo

La Constitución Política señala que un candidato solo puede convertirse en presidente en primera vuelta si alcanza una mayoría absoluta de los votos válidos depositados durante la jornada electoral.

En otras palabras, no basta con ocupar el primer lugar en el conteo. El aspirante deberá superar la barrera del 50 % más uno de los votos válidos para asegurar su llegada a la Casa de Nariño sin necesidad de una nueva elección.

El requisito está consignado en el artículo 190 de la Constitución, que establece que el presidente será elegido con “la mitad más uno de los votos que, de manera secreta y directa, depositen los ciudadanos en la fecha y con las formalidades que determine la ley”.

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Por esa razón, el número exacto de votos necesarios para ganar no puede conocerse antes del cierre de las urnas, ya que depende directamente de la cantidad de ciudadanos que participen en la jornada.

La participación será clave en las cuentas

Para estas elecciones, la Registraduría Nacional reportó más de 41 millones de colombianos habilitados para votar. Sin embargo, la cifra que definirá el resultado no corresponde al total del censo electoral, sino a los votos válidos que finalmente sean depositados.

Esto significa que el cálculo se realiza sobre los sufragios emitidos por los candidatos y los votos en blanco, mientras que los votos nulos y las tarjetas no marcadas quedan por fuera de la operación.

Si hipotéticamente todos los ciudadanos habilitados acudieran a las urnas, un candidato necesitaría más de 20,7 millones de votos para alcanzar la mayoría absoluta. No obstante, ese escenario es poco probable, por lo que el umbral real dependerá del nivel de participación registrado durante la jornada.

¿Qué ocurre si nadie alcanza la mayoría absoluta?

En caso de que ningún aspirante logre superar el 50 % más uno de los votos válidos, la elección presidencial no quedará definida este domingo.

La normativa electoral establece que los dos candidatos con las mayores votaciones avanzarán automáticamente a una segunda vuelta presidencial, en la que volverán a enfrentarse para definir al próximo mandatario del país.

De acuerdo con el calendario electoral, esa nueva jornada está programada para el 21 de junio de 2026.

Este mecanismo fue incorporado con la Constitución de 1991 y busca que quien llegue a la Presidencia cuente con un respaldo mayoritario de los votantes.

Los resultados comenzarán a conocerse tras el cierre de urnas

Las mesas de votación permanecerán abiertas hasta las 4:00 de la tarde. Una vez concluya la jornada, los jurados iniciarán el proceso de conteo y consolidación de resultados.

Posteriormente, la Registraduría comenzará la divulgación de los boletines oficiales que permitirán establecer si alguno de los candidatos alcanzó la mayoría requerida o si el país deberá acudir nuevamente a las urnas en una segunda vuelta.

A pocos minutos del cierre de las urnas, la expectativa se concentra en los resultados que arroje el conteo de votos, los cuales definirán si Colombia elige presidente este mismo domingo o si los ciudadanos deberán regresar a las urnas para una segunda vuelta presidencial.