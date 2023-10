¡Saque el balde! En el centro-oriente y nororiente de Medellín habrá interrupción de agua

Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó que debido al lavado de los tanques de almacenamiento de agua potable que conforman el sistema habrá interrupción de agua. En esta ocasión, los tanques que atienden los circuitos de Limoncito y Santo Domingo.

Debido a estos trabajos de mantenimiento será necesario interrumpir el servicio de acueducto, de manera programada, en las siguientes zonas de Medellín.

Sectores donde habrá interrupción de agua

Entre las 10:00 p.m. del martes 17 de octubre y las 4:00 a.m. del miércoles 18 de octubre:

– Calle 52 entre carrera 18 y carrera 20.

– De calle 52 hasta calle 56 entre carrera 19 y carrera 27A.

– De calle 52 hasta calle 53 entre carrera 28 y carrera 33.

– De calle 52A hasta calle 57 entre carrera 32 y carrera 39.

– De calle 57 hasta calle 59A entre carrera 29 y carrera 39.

– De calle 61 hasta calle 62 entre carrera 30 y carrera 31.

– De calle 55 hasta calle 63A entre carrera 39 y carrera 41.

– De calle 58 hasta calle 64 entre carrera 41 y carrera 43.

– De calle 59 hasta calle 63A entre carrera 43 y carrera 46.

Incluye 15.242 usuarios de los sectores: La Libertad, El Pinal, Sucre, Alejandro Echavarría, Enciso, Villatina, San Miguel, La Ladera, La Mansión, Los Ángeles, Boston y Caicedo.

Entre las 7:00 p.m. del miércoles 18 de octubre y las 5:00 a.m. del jueves 19 de octubre:

– De calle 84A hasta calle 84C entre carrera 31A y carrera 31B.

– De calle 84C hasta calle 86 entre carrera 31 y carrera 31AA.

– De calle 86 hasta calle 86AB entre carrera 30 y carrera 31AA.

– De calle 86AB hasta calle 89 entre carrera 31 y carrera 33.

– De calle 89 hasta calle 89A entre carrera 31 y carrera 34.

– De calle 89A hasta calle 91 entre carrera 31 y carrera 33.

– De calle 91 hasta calle 91A entre carrera 31B y carrera 34.

– De calle 91A hasta calle 93A entre carrera 31B y carrera 32.

– De calle 93A hasta calle 100B entre carrera 30 y carrera 37.

– De calle 100B hasta calle 102 entre carrera 28 y carrera 37.

– De calle 102 hasta calle 107B entre carrera 28 y carrera 37A.

– De calle 107B hasta calle 110 entre carrera 28 y carrera 32A.

– De calle 110 hasta calle 112 entre carrera 28 y carrera 33.

– De calle 112 hasta calle 121 entre carrera 28E y carrera 30.

Incluye 15.349 usuarios de los sectores: Santo Domingo Savio No. 1, Granizal, Moscú No. 2, La Salle, San Pablo, El Compromiso, La Esperanza No. 2, San José La Cima No. 1 S.E., San José La Cima No. 2 S.E., Las Granjas, Oriente, Popular, Santo Domingo Savio No. 2, Carpinelo, La Avanzada y Aldea Pablo VI.

