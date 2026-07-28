Resumen: Con la llave ante Tigres como parte de la historia, Atlético Nacional se instala en la fase de eliminación directa de un torneo que tiene un encanto particular: enfrentar a los equipos de la primera y segunda división del Fútbol Profesional Colombiano.

¡Habrá clásico de verdes! Atlético Nacional liquida a Tigres y se cita con el Deportivo Cali en la Copa Colombia

Minuto30.com .- El ‘Rey de Copas’ avanza a paso firme. Atlético Nacional cerró su llave ante Tigres con un contundente 4-0 en el marcador global y superó la Fase 1B de la Copa Colombia. Ahora, el conjunto verdolaga, dirigido por Lucas González, pone la mirada en los octavos de final, donde protagonizará uno de los duelos más atractivos del torneo al enfrentarse al Deportivo Cali.

La ilusión en las toldas de Atlético Nacional sigue intacta. El equipo antioqueño hizo la tarea y demostró su jerarquía frente a un aguerrido Tigres que, aunque intentó plantar cara, no pudo con el poderío ofensivo y la solidez táctica del bicampeón de América.

Dos escenarios, el mismo dominio verdolaga

La clasificación del equipo paisa se construyó en dos escenarios completamente distintos, pero con un común denominador: la superioridad en la cancha.

El primer golpe, en silencio: La ventaja inicial se consiguió en el estadio Cincuentenario de Medellín. En un partido atípico que se jugó a puerta cerrada y sin el aliento de la hinchada, Nacional logró imponerse con un sólido 2-0 que encaminó la serie.

Una fiesta en Bogotá: Para el partido de vuelta, el escenario fue el mítico Nemesio Camacho El Campín. Allí, más de 18.000 seguidores verdolagas pintaron de verde las tribunas, protagonizando no solo una fiesta deportiva, sino asegurándole a Tigres la mejor taquilla de su historia reciente. En la capital, Nacional repitió la dosis y selló otro 2-0 para liquidar la serie.

Adiós a la Fase 1B, ¡hola a los octavos de final!

Con la llave ante Tigres como parte de la historia, Atlético Nacional se instala en la fase de eliminación directa de un torneo que tiene un encanto particular: enfrentar a los equipos de la primera y segunda división del Fútbol Profesional Colombiano.

Ahora, el nivel de exigencia sube al máximo. En los octavos de final, los dirigidos por el cuerpo técnico verdolaga tendrán que medir fuerzas ante un viejo y conocido rival: el Deportivo Cali de Rafael Dudamel.

Este clásico de verdes promete sacar chispas, pues ambos equipos tienen la obligación histórica de pelear por el título y asegurar el anhelado cupo a torneos internacionales que otorga esta competición.