Cansado del «racismo, prejuicios y estereotipos”, habló secretario general de Qatar 2022

Por medio de un comunicado, el secretario general de Qatar 2022, Hassan Al Thawadi, le respondió a todos aquellos que han criticado sus medidas.

Thawadi lanzó un contundente mensaje con el que asegura que han sido víctima de «racismo, prejuicios y estereotipos”.

Catar lamenta las críticas

«Esta Copa del Mundo es probablemente la más escrita y comentada, incluso antes de que se haya lanzado un balón. Es muy lamentable que gran parte de estos comentarios se hayan desviado hacia la aceptación de la desinformación, el rechazo de los matices y la profundidad, y que a menudo se apoyen en tropos racistas basados en prejuicios y estereotipos de larga data sobre Oriente Medio y el mundo árabe», señaló en un comunicado publicado este sábado.

A un día de que empiece el Mundial, el funcionario le pide a todos los aficionados disfrutar del torneo.

“El domingo por la noche, en Al Khor (Qatar), se escribirá en la historia un momento histórico en el mundo árabe, cuando Qatar y Ecuador inauguren la Copa del Mundo. La ceremonia de apertura y el saque de honor pondrá fin a un largo y, a veces, arduo camino de 12 años». recalcó Thawadi.

Antes de finalizar, el secretario general de Qatar 2022 dio a conocer cuál es el país en comprar más boletas y el porcentaje que está vendido.

“A pesar de los que creen que Qatar y el mundo árabe no son aptos o no merecen ser anfitriones, los hechos sugieren que la gente no está de acuerdo: el 97% de las entradas están vendidas. El Reino Unido está entre los cinco primeros mercados de esas ventas. Nos entusiasma recibir a la gente y compartir la cultura de la hospitalidad que apreciamos como qataríes y árabes», dijo Thawadi.

