[Video] «Ya lo veo como a un amigo», habló el Policía que fue grabado en Medellín dándole comida a un habitante de calle

«Para las redes sociales lo de ayer fue algo nuevo, para mi no, ya que distingo a esta persona hace más de dos años desde entonces vengo compartiendo con él», estas fueron las palabras de Alejandro Valencia, el Policía que se viralizó en las redes sociales por su gesto de generosidad con un habitante de calle en Medellín.

El Policía todos los días sale a la ciudad buscar a su amigo

El medio día de este miércoles 26 de enero, cerca al Parque San Antonio, fue grabado por un ciudadano, el patrullero Valencia, en el video se le veía con tanta paciencia y hasta de rodillas ayudando a un habitante de calle a almorzar cómodamente.

Pues bien, el uniformado que hoy llena de orgullo a Policía de Medellín, se sinceró y contó detalles de lo que él ya considera una amistad.

Con una sonrisa en su rostro, habló de Omar, el hombre con el que se encuentra hace más de dos años, el cual ni siquiera sabe el nombre de quien lo ayuda pero es al que le regala un rostro esperanzador casi todos los días cuando se encuentran.

«Al medio día, pido permiso y salgo a buscarlo por la Av. Oriental porque él no tiene punto fijo», dijo el policía, y añade «él siente la moto llegar, yo le pito el sale y ya me dice agente, agente», dijo el Policía.

Reveló que aunque el habitante de calle no pueda verlo, ya se han creado lazos de amistad que han movido al patrullero a desear una mejor condición de vida para él, «en muchas ocasiones he intentado a los centros de vida que tiene Medellín que vaya a asearse, cambiarse la ropa pero por la condición de la drogadicción vuelve a las calles y no se aguanta de pronto unos dos o teres días en un lugar de estos».

Cuenta que aunque le duele verlo así, hace todo lo posible por ayudarlo, al menos con el alimento, dijo que cuando no lo encuentra se acerca a un negocio en el lugar y le deja paga su comida favorita: una torta de zanahoria y un jugo de fresa.

«Sueño con que algún día él salga de las calles y se rehabilite, es un buen ser humano y no merece esa vida que lleva», concluyó el patrullero.

