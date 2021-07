EN VIDEO: Habló la patrullera que fue embestida de una patada por un manifestante

La patrullera de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá que fue embestida de una patada por parte de un manifestante en la ciudad de Medellín, habló con los medios de comunicación y entregó su versión de los hechos.

Cabe recordar que la agresión a la uniformada de la institución se registró el pasado 20 de julio, en el marco de las distintas jornadas de manifestaciones ciudadanas que se llevaban a lo largo y ancho del país.

Sobre los hechos la uniformada detalló que ella se encontraba realizando las labores de acompañamiento a las marchas cuando fue agredida de forma violenta, por la espalda: “En ese momento estábamos haciendo nuestro trabajo de policía que es garantizar la labor de marchantes y no marchantes”, narró la mujer.

“De repente sentí un golpe muy fuerte por mi parte trasera y ahí perdí el conocimiento. No vi absolutamente nada, ya cuando me encontraba en la clínica uno de mis compañeros me mostró el video y me pude dar cuenta que era un hombre que me había atacado de manera cobarde por las espalda”, narró la patrullera de la MEVAL sobre cómo vivió el ataque.

Así mismo la patrullera contó que su familia la está apoyando en esta situación la cual superará con optimismo para continuar con su labor en la institución. En cuanto a su estado de salud detalló que presenta algunos dolores en la parte posterior de su cuerpo por lo que hicieron algunos exámenes para verificar que todo esté en orden.

Recompensa por el hombre que atacó a la patrullera

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá informó en la mañana de este miércoles 21 de julio que ofrecen una recompensa de hasta 10 millones de pesos a quien brinde información sobre el hombre que atacó a la uniformada.

“Supuestamente amparado con un derecho constitucional a la manifestación pacífica, ataca por la espalda de manera violenta, de manera cobarde y de manera traicionar a una mujer Policía”, dijo al respecto el brigadier general Gustavo Franco, comandante (e) de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Así mismo, las autoridades detallaron que este hombre será procesado por el presunto delito de violencia contra servidor público.

#Atención | Hasta 10 millones de pesos de recompensa ofrecemos a quien nos ayude a identificar a este sujeto, quien presuntamente agredió a nuestra patrullera en #Medellín durante las manifestaciones del 20 de Julio. pic.twitter.com/vAVGCTYtTQ — Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. (@PoliciaMedellin) July 21, 2021

