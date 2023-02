[FOTOS] ¡Doloroso! Habló el padre del sacerdote hallado muerto en un bar en Medellín

in

En la madrugada de este sábado fue encontrado sin vida un hombre muerto en un bar de Medellín, más tarde, confirmaron que se trató del sacerdote Javier G. P., de 39 años de edad.

El hecho ha resultado ser una verdadera tragedia para sus familiares y comunidad católica que lo rodeó y que hoy lamenta su muerte.

El sacerdote oriundo del departamento de Córdoba se desempeñaba como formador del Seminario Misionero San José de la Iglesia católica del barrio Robledo de Medellín, y según las investigaciones de las autoridades, se encontraba en ese bar con otra persona que huyó con las pertenencias del sacerdote y dejándolo a su suerte, por este hecho, presumen que pudo ser drogado para robarle.

Mientras las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer este hecho, sus seres queridos están sumidos en la tristeza, preguntas y recuerdos.

El padre del sacerdote, en medio de su tristeza agradeció a quienes se acercaron a él para darle palabras de condolencias, pero resalta las que llegaron en agradecimiento de aquellos a quienes en vida su hijo ayudó.

El hombre expresó, «puedo ser su papá pero él me enseñó muchas cosas y ha dejado huella eso lo pueden decir tanto los seminaristas que llegó a formar, todo sus allegados; él les decía mis hijos, mis muchachos porque en estos últimos cinco años él fue formador».

Y añadió, «estuve en Fiscalía, reclamé a mi hijo y ya me lo entregaron, me dijeron que había un proceso y que estaba pendiente».

Una prima del sacerdote fallecido en medio de su tristeza, escribió en redes sociales, «que dolor dejas en nuestros corazones primito bello. Parece mentira escuchar que ya no estarás más con nosotros, que ya no volveremos a escuchar tus consejos, que no habrá más de tus risas, de tus anécdotas, de tus oraciones, de ese amor tan grande que siempre tenías para darnos.

Fuiste un excelente hijo, hermano, primo, nieto y sacerdote. No tengo palabras para expresar lo agradecida que estoy por todo lo que hiciste por nosotros y lo que hoy me duele tu partida. Le pido a Dios fortaleza para todos nosotros, en especial a tus padres y hermanos, para que logren sobreponerse de este lamentable suceso. Siempre estarás en mi corazón y en mis oraciones. Te amamos. Vuela alto muy alto mi ángel».

Al sacerdote le darán el último adiós a las 11:00 a.m. de este lunes 6 de febrero en el cementerio Campos de Paz de Medellín.



