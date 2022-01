¡No sabía lo que estaba pasando! Mujer acosada en el Metro rompió el silencio y esto dijo

«Me di cuenta de lo que sucedió cuando el video ya era viral», dijo la mujer que fue víctima de acoso sexual al interior del Metro de Medellín.

En diálogo con Minuto30, la mujer dijo que estaba indignada por lo sucedido y que no salía de su asombro dado que en la semana inmediatamente anterior le sucedió un caso similar también en el Metro y que lejos de ser entendida le gritaron.

Contó que solo supo de lo sucedido alrededor de las 4 de la tarde cuando el video ya era viral y fue la hija de su jefa quien se lo enseñó al reconocer la ropa que ella tenía puesta. «Yo entré en shock, no lo creía, me cogió una tembladera pero de inmediato arranqué para la estación Envigado porque estaba cerca y busqué a un Policía para poner el denuncio».

Y agregó, «¿Cómo es posible que alguien grabe un video de estos y no diga nada? Tener la evidencia me parece súper bien, pero por lo menos cortar el video, decir tengo la evidencia, no lo dejemos salir y ya el proceso acelera más pero hacen el video lo vuelven viral y ya».

Además de indicar que espera todo el peso de la ley caiga sobre el sujeto, la mujer dijo que no está de acuerdo con la forma en que el Metro de Medellín enfrentó la situación, «hoy me pasó a mi, mañana le puede pasar a otra y esto va a seguir así porque el Metro solamente va a decir ahí está el botón rojo, en mi caso por ejemplo yo no estaba cerca al botón rojo y no me parece justo».

En medio de su relato, manifestó que los ciudadanos que presencien estos hechos pueden además de tomar las evidencias ayudar a que el proceso avance dando a conocer el sucedo inmediatamente.

El sujeto que fue demandado, está libre pero plenamente identificado por las autoridades mientras que la Fiscalía General de la Nación, realiza el respectivo procedimiento judicial.

