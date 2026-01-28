Gustavo Petro en el Foro Económico Internacional que se lleva a cabo en Panamá. Captura de video

¡Habló mucho pero no dijo nada! El «incomprensible» discurso de Petro en el Foro Económico Internacional

Minuto30.com .- En el marco del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe celebrado en Panamá, el presidente Gustavo Petro presentó una ambiciosa —aunque cuestionada— propuesta de integración denominada el “Pacto por la Vida y la Libertad en las Américas. Ante ocho dignatarios de la región, el mandatario colombiano buscó posicionar su liderazgo ideológico en el escenario global.

Los pilares: Libertad y Vida

Durante su intervención en el evento organizado por el CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), Petro centró su narrativa en conceptos filosóficos: “Libertad integral es emanciparse la humanidad, la vida lo es todo. Sin libertad y sin vida no existimos como seres humanos en ninguna parte del planeta”, sentenció ante el auditorio.

El “incómodo” silencio frente a Daniel Noboa

A pesar de las altas expectativas por un posible pronunciamiento sobre el agudo conflicto económico que atraviesa Colombia con Ecuador, el presidente Petro optó por el silencio absoluto sobre este tema.

La omisión fue notable dada la presencia de su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, en el mismo foro, dejando en el aire las tensiones comerciales y energéticas que afectan a ambas naciones.

Postura frente a Venezuela y relación con Trump

Uno de los momentos más álgidos del discurso ocurrió cuando el mandatario se refirió a la crisis política en el país vecino, intentando desmarcarse de las críticas por su cercanía con el chavismo:

“No defiendo a Maduro, digo que tiene que ser juzgado por un tribunal venezolano o americano”, afirmó Petro de manera tajante.

Asimismo, el mandatario aprovechó el espacio para delinear los temas que conforman su agenda de diálogo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfocándose en la crisis climática, la transición energética y la política de drogas, temas que planea tratar próximamente con la administración republicana.

Desde el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, en Panamá, el Presidente @PetroGustavo cuestionó el papel de las Naciones Unidas frente a la crisis en Medio Oriente. “La Organización de las Naciones Unidas se creó para impedir genocidios y hoy no es capaz… pic.twitter.com/WwuBzjYOo5 — Presidencia Colombia (@infopresidencia) January 28, 2026

Incumplimiento de tiempos genera malestar

Fuentes presentes en el foro señalaron que la intervención de Petro no estuvo exenta de fricciones logísticas. El presidente excedió considerablemente el tiempo asignado por los organizadores para su discurso, lo que alteró el cronograma de un evento que, por su naturaleza diplomática y económica, exige una rigurosa puntualidad de los jefes de Estado.

