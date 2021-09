Empresario que atropelló a jóvenes dice que se tomó un par de cervezas en un cumpleaños

En las últimas horas se conoció que el empresario Enrique Vives Caballero, señalado de atropellar a siete jóvenes en la vía Gaira-Santa Marta en la madrugada del pasado lunes, en donde seis de ellos murieron, concedió una entrevista a Medicina Legal en la que contó su versión de los hechos.

Lo que dijo el empresario Enrique Vives

Según recogieron medios locales, en dicha entrevista, el empresario señaló que antes de que ocurriera el fatal accidente «no venía alcoholizado, estaba en un cumpleaños. Me tomé dos o tres cervezas». Recordemos que a Vives se le realizaron varias pruebas de alcoholemia en las cuales salió grado 3.

Asimismo, manifestó que: «No lo quise hacer, iba en mi carril, voy en el izquierdo, no los vi y frené. Estaba lloviendo y todo eso, cogí por mi carretera como todos los días lo hago y de repente me sale un grupo de muchachos y no los vi», además, expresó que la vía «no está iluminada».

Sobre lo que ocurrió después del accidente, el empresario contó en la entrevista que según él, se bajó de la camioneta para ayudar a una mujer, pero que lo «cogieron a puños unos habitantes del sector, y la Policía rápidamente me cogió y me llevó del sitio», dijo.

El sujeto internado en una clínica psiquiátrica, indicó durante la entrevista que supuestamente no logra «conciliar el sueño. Las imágenes se me pasan todo el tiempo. Siento que me van a venir a matar», puntualizó; además, afirma que «no tengo problemas económicos, ni personales».

Por su parte, Medicina Legal entregó un informe en el que señaló que el empresario es apto para atender la audiencia y está consciente sobre la posibilidad que existe de que sea recluido en la cárcel.

Asimismo, este informe indicó que el empresario sufre de somnolencia y delirio de persecución, por lo que «puede recibir tratamiento, incluso estando en reclusión formal»; además, recomendaron reforzar su seguridad.

La audiencia de imputación de cargos se retomará en la mañana de este viernes, pues se presentaron problemas de conexión el pasado jueves.

