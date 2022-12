«Estoy muy afectado», dijo el dueño del perrito que fue arrastrado en la vía Medellín – Bogotá

En video quedó registrada la crueldad con la que el cuerpo de un perrito era arrastrado por la Autopista Medellín-Bogotá. En las últimas horas el propietario del perrito habló.

Las autoridades, inicialmente confirmaron que horas después de viralizarse la grabación, el sujeto se acercó a la Policía en Marinilla y se entregó. Indicaron además que ya hay un proceso legal en su contra por los hechos.

No obstante, él decidió hacer público su versión de los hechos. Habló para el medio de comunicación Mi Oriente y les aseguró que está muy afectado.

Les contó, “el perrito era mi compañero, él estaba enseñado a montar en el carro, no era la primera vez que él venía ahí, y lo que pasó fue que el perrito se cayó; ya más adelante cuando caí en cuenta, no supe qué hacer, se me vino el mundo encima, no sabía si tirarme al suelo, ponerme a llorar, fue muy duro».

Y añadió, “a mí hace algunos días me atracaron y por eso salía con el perrito. Tengo otros en la casa, pero este era con el que yo iba. La gente juzga muchas veces sin saber, he recibido amenazas, cuando en realidad yo sería incapaz de hacer algo así, fue un accidente».

Les dijo además que estaba muy afectado.

Dato: En la Unidad Forense Veterinaria de la Universidad Remington se encuentra el cuerpo del perrito que tenía cinco años de edad (que según el dueño respondía al nombre de Coronel). Allí descubrieron que, al parecer, el animalito también era víctima de maltrato.

