Hablemos en 4 años

Ayer se posesionaron oficialmente gobernadores y alcaldes lo mismo que muchos de los funcionarios que los acompañarán inicialmente en las labores de administrar la cosa pública.

Hay expectativas por el repitente gobernador de Antioquia que llega con un lastre muy complejo por sus apoyos no muy santos, dentro de los que se incluyen los áulicos del espurio, algunos con olores a cebolla, politiqueros de vieja data y un sin número de lagartos que solo han sabido vivir del cuento y poco han ejecutado.

De hecho el gobernador nunca ha brillado por su intelecto y si por su oportunismo.

Esperemos como la va dirigiendo un departamento que es símbolo de pujanza, organización y algo de transparencia en el manejo de los recursos públicos a pesar de los entuertos en los que se han visto envueltos algunos mandatarios anteriores ya sea por omisión o por acción al realizar proyectos con poca utilidad pública pero con mucha efectividad política o de alto beneficio para los bolsillos de los mandatarios.

Al actual lo recordamos por parques del Río adjudicado el 28 de diciembre del año en que debía entregar la alcaldía, la improvisada ejecución de la doble calzada a de Las Palmas que casi 15 años después no ha logrado estabilidad definitiva por el muy mal manejo de las aguas en todo su recorrido y los intentos de entregar la fábrica de licores al manejo de privados con muchos reparos en su comportamiento.

Del Alcalde de Medellín solo hay expectativas pues es un sujeto desconocido que se aprovechó de sus supuestas dificultades económicas y las potencializó para ganarse la misericordia de los votantes. Sus acerbas críticas al trabajo de EPM y de Hidroituango, aprovechando las crisis originada por los eventos de hace 2 años, lo convirtieron en un personajillo muy molesto para muchos antioqueños puesto que vieron a un pescador en rio revuelto.

Su gabinete está conformado por ilustres desconocidos que esperemos, para bien de la ciudad, que pongan todo su empeño para hacerse reconocer por sus ejecutorias en beneficio de la comunidad y no sean una copia exacta de aquellos que cacarean con intentos de poner huevo pero nunca lo sueltan.

En verdad se origina un gran temor que Medellín, la ciudad de mayor progreso en Colombia desde que se instauró la elección popular de Alcaldes en 1988 y que se ha mostrado como la ciudad de la resiliencia y la superación de eventos catastróficos, caiga en manos de personajes populistas que solo hablan y poco hacen. Nada de bajar tarifas del metro, mucho menos de las tarifas de la energía eléctrica o de subsidiar, sin causa justa y de beneficio social, a buenos para nada. Ese populismo no cabe y no produce nada diferente a corrupción y más pobreza.

El Alcalde de Envigado llega con peso muerto y es que sus antecesores de la misma corriente política, terminaron con muy malas calificaciones en cuanto a transparencia y ahora están vinculados a procesos ante las autoridades penales por delitos de corrupción manifiesta.

De hecho este municipio ha siso manejado desde hace rato como una finca cuyo dueño cambia de mayordomos cada 4 años pero cuya filosofía no ha evolucionado; dicen las malas lenguas que desde tiempo atrás en Envigado no se mueve un dedo si no hay autorización de otros poderes ocultos que en verdad mueven los hilos del poder como titiriteros en función.

Funcionarios que repiten en sus cargos sin ejecutorias que los sostengan; concejales consuetudinarios que solo medran por el favor del pueblo cada 4 años pero que su labor se reduce a figurar y mostrarse sin tapujos como unos serviles mandaderos de los verdaderos dueños del poder; autoridades de tránsito que se pliegan en la corrupción del chorizo para permitir el funcionamiento de negocios a borde de carretera que además de enriquecer a unos pocos, originan altos riesgos de accidentabilidad en las vías, además de los obstáculos a la libre movilidad del resto de ciudadanos.

Ese es el panorama que se vislumbra. Se espera una gran equivocación en estas apreciaciones para beneficio de todos.

Postre: No sé si dentro de 4 años puedo hablar del asunto pero muy seguramente otros que recuerden este escrito lo podrán hacer.