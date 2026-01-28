¡Hablando portugués y portando el 18! Marino fue presentado por el Vasco da Gama

Marino hablando en portugués y portando su camiseta con el dorsal18: asi fue presentado por el Vasco da Gama

Resumen: La apuesta del Vasco por Hinestroza no es menor. Al firmar por cuatro temporadas, el club carioca asegura la ficha de un jugador con gran proyección, buscando potenciar su ataque en el Brasileirão

Minuto30.com .- El fútbol brasileño sigue apostando por el talento cafetero. El Vasco da Gama anunció oficialmente la contratación del delantero colombiano Marino Hinestroza, quien llega a Río de Janeiro tras superar con éxito los exámenes médicos y estampar su firma en un contrato de largo aliento que lo vincula con el “Gigante de la Colina” hasta diciembre de 2029.

El extremo vallecaucano, conocido por su velocidad y desequilibrio, fue presentado con honores en las redes sociales del club bajo el lema: “De Cali, Colombia, a Río de Janeiro, Brasil. El nuevo número 18”.

Un contrato de confianza a largo plazo

La apuesta del Vasco por Hinestroza no es menor. Al firmar por cuatro temporadas, el club carioca asegura la ficha de un jugador con gran proyección, buscando potenciar su ataque en el Brasileirão. Marino, quien ha tenido pasos por el fútbol de Estados Unidos y México, llega en un momento de madurez deportiva ideal para adaptarse al exigente ritmo de juego en Brasil.

El aporte colombiano en el “Gigante de la Colina”

Hinestroza se une a la lista de colombianos que buscan dejar huella en uno de los clubes con más historia de Sudamérica. Su llegada ha generado expectativa entre la torcida del Vasco, que espera ver en el número 18 la chispa necesaria para escalar posiciones en la tabla y pelear por cupos a torneos internacionales.

Jugador: Marino Hinestroza.

Edad: 23 años.

Dorsal: 18.

Vigencia: Hasta diciembre de 2029.

El jugador ya se puso a disposición del cuerpo técnico y se espera que inicie entrenamientos con el resto del plantel esta misma semana, con la mirada puesta en su debut oficial en el campeonato estatal.