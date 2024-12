‘Habla la mamá de la menor’: Comunidad pide justicia en el caso de una niña de 5 años abusada por un sujeto de 73 años en Medellín

Minuto 30 tuvo acceso a varias entrevistas entregadas por los familiares de la menor de 5 años que fue violada por un hombre de 73 años oriundo de Cali.

Un hecho que involucra a una niña de 5 años que fue violada por un hombre de 73 años tiene indignada a la comunidad de la ciudad de Medellín, exactamente en barrio El Playón.

Este acto ha generado una ola de indignación y protestas en la comunidad, que exige justicia para la pequeña víctima y el castigo máximo para el agresor.

Relato de la madre de la menor:

La madre de la niña, visiblemente afectada, relató a Minuto 30 los angustiosos momentos en que descubrió el abuso que sufrió su hija.

«Ese día yo estaba muy cansada, vine y me acosté con ella. Ella me dice, ‘mami, yo voy al baño’. Siento que abre la puerta para ir al baño, tiene que pasar por frente del cuarto de él. Viene él, la baja por el brazo, la tira en la cama, le baja la ropa y le hace eso», narró la madre entre lágrimas.

La niña, en su inocencia, intentó detener al agresor diciéndole: «No me haga eso que me duele, eso no se le hace a los niños».

Después del abuso, la pequeña volvió al cuarto y se acostó al lado de su madre, quien al escuchar lo sucedido, inmediatamente comenzó a revisarla y a preguntarle detalles de lo ocurrido.

«Lo que hice fue salirme de esa casa, no quise estar más ahí», añadió la madre, aún consternada por lo sucedido.

La tía de la menor reveló que el agresor había amenazado a la niña con matarla si contaba lo sucedido.

Según la tía, no era la primera vez que este hombre abusaba de la pequeña, lo que indica un patrón de abuso prolongado.

Estas amenazas mantenían a la niña en un constante estado de miedo, hasta que finalmente pudo revelar el horror que estaba viviendo.

Indignación de la comunidad, exigen que se haga justicia:

La indignación de la comunidad no se hizo esperar. Vecinos y familiares, armados con pancartas y gritos, salieron a las calles para exigir justicia.

En un acto de rabia y desesperación, pintaron las paredes de la residencia del agresor con la palabra «violador» y clamaron por una pronta respuesta de las autoridades.

La furia de la comunidad casi desencadena un linchamiento del agresor, pero la rápida intervención de la Policía evitó que la situación se saliera de control.

Sin embargo, el carro del hombre fue destruido por los vecinos.

Actualmente, el hombre de 73 años se encuentra en un Centro de Traslado por Protección (CTP) mientras las autoridades realizan los procedimientos legales correspondientes para su captura.

Los exámenes médicos realizados a la menor confirmaron que efectivamente fue abusada, lo que refuerza la necesidad de una respuesta judicial rápida y contundente.

La comunidad del barrio el Playón, unida en su dolor y su lucha, continúa exigiendo que el responsable pague por sus crímenes y que se tomen acciones preventivas para evitar que algo similar con otros niños.

