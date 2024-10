Habitantes de Medellín, Bello, Copacabana y Caldas tendrán corte de agua

Resumen: Empresas Públicas de Medellín realizará interrupciones del servicio de acueducto en Medellín, Bello, Copacabana y Caldas, del 2 al 8 de julio de 2024, para realizar trabajos de mejora en la red. Más información: Fechas y horarios: Medellín: 2 de julio (7:00 p.m. - 4:00 a.m.), 4 de julio (11:00 a.m. - 1:00 a.m. y 2:00 p.m. - 4:00 a.m.), 7 de julio (10:00 a.m. - 2:00 a.m.) Copacabana: 3 de julio (8:00 p.m. - 5:00 a.m.) Caldas: 7 de julio (10:00 a.m. - 2:00 a.m.) Sectores afectados: Ver descripción detallada Motivo: Lavado de tanques y trabajos de modernización en la red Usuarios afectados: Medellín: 48,228 Copacabana: 18,129 Caldas: 14,025 Recomendaciones: Abastecerse de agua con anticipación Cerrar la llave del agua durante la interrupción Reportar cualquier novedad al Acueducto Metropolitano de Medellín