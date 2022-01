Video: ¡Armaron cambuche pa’ darle a eso! Denuncian que habitantes de calle mantienen teniendo sexo frente a todos

En redes sociales, vecinos del municipio de Soacha, en Cundinamarca, decidieron publicar unos videos de unos habitantes de calle que armaron un cambuche para resguardarse, pero que al parecer utilizarían es para tener sexo, delante de todo el mundo.

Según lo dio a conocer El Pregonar, los hechos ocurrirían constantemente en la calle 12 con autopista Sur, precisamente sobre unos predios que fueron demolidos para construir Transmilenio. Allí estas personas habrían encontrado un lugar adecuado para quedarse y pasar las noches, aunque también aprovechan el día.

Al parecer, el problema se está saliendo de las manos, pues un vecino le dijo a un medio local que ellos «hacen sus necesidades en una esquina del lote, a la vista de todos, y no pasa nada. Hemos llamado a la Policía y no viene, y la verdad no sabemos qué hacer porque por esta zona pasan niños, niñas, jóvenes, adultos, y muchas veces tenemos que presenciar lo que hacen».

Los habitantes de calle tienen sexo, delante de todo el mundo

Y aunque otro de los testigos reconoció que «tener sexo es normal en una pareja», si les parece una falta de respeto, pues lo hacen delante de los niños y de otras personas.

Ante esto, le piden a las autoridades que controlen, pues «la gente está muy molesta y un día de estos puede pasar algo, por eso pedimos que nos ayuden».

