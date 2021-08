EN VIDEO. “Mi mamá vendió la casa y se fue”, la cruda historia de un joven que cuenta cómo terminó tirando vicio en las calles

En redes sociales se hizo viral la historia de un habitante de calle que contó cómo por medio de un video cómo fue que terminó en esta situación y conmovió a los internautas.

Por medio de el video el habitante de calle no solo contó su dura historia sino que usó un cruda frase en donde dejó en evidencia el trato que había tenido su progenitora hacía él, en medio de la cual dejó a más a de uno con lágrimas en los ojos: ““¿Alguno de ustedes me puede dar un abrazo que mi mamá no me ha dado?”, dice el joven.

La dura historia del habitante de calle

En el vídeo que ha sido difundido en redes sociales se ve a esta joven quien fue identificado como Juan Felipe Bejarano, visiblemente conmovido y narra cómo fue que terminó en las calles.

Según narró, cuando prestó servicio militar logró construirle una casa a su mamá, sin embargo, ella la vendió y “se fue con un chino de 19 años”. Asegura que por esta razón ahora recolecta cartón y consume vicio.

Juan Camilo cuenta entre lágrimas, que se dedicó al consumo de alucinógenos luego de sentir ese rechazo de su madre. Además, contó que su madre le dijo claramente que no quería volver a saber nada de él y que no la volviera a buscar, por lo que soltó la desgarradora frase.

“¿Alguno de ustedes me puede dar un abrazo que mi mamá no me ha dado?”, preguntó el joven, que recibió ese gesto del hombre que lo entrevistaba.

El creador de continuación que publicó originalmente el video en redes sociales sería oriundo de la ciudad de Armenia y se cree que en las calles de esta ciudad se encuentra el habitante de calle entrevistado.

Por su parte, el corto pero conmovedor clip le ha dado la vuelta a las redes sociales.



