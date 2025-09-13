Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Hombre ingresó por los ductos de un baño y cayó en la sala VIP del muelle D en El Dorado; fue capturado y será judicializado. No se reportaron heridos.

¡Aterrizaje forzoso! Hombre cayó desde los ductos de ventilación del aeropuerto El Dorado

En la madrugada del pasado jueves se registró un inusual incidente en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.

Según las autoridades, un hombre ingresó a los ductos de ventilación de los baños y terminó cayendo en la sala VIP del muelle D.

Las autoridades señalaron que se trataba al parecer de un habitante de calle, quien fue capturado en el lugar y posteriormente dejado a disposición de la Fiscalía para su judicialización.

En un comunicado, OPAIN, concesionario encargado de la seguridad aeroportuaria, informó que la situación fue atendida de manera inmediata por los equipos de emergencia y seguridad. La entidad aclaró que no se presentaron pasajeros lesionados ni afectaciones en las operaciones aéreas.

“En relación con el evento presentado en la sala VIP del muelle D en el Aeropuerto El Dorado, informamos que la situación fue atendida de manera inmediata (…) No se registraron afectaciones de gravedad a pasajeros ni a las operaciones del aeropuerto. La zona fue asegurada y se realizan las revisiones técnicas correspondientes”, indicó OPAIN.

La empresa también recordó que, por razones de intimidad, no es posible instalar cámaras de seguridad en los baños, aunque reiteró su compromiso con la seguridad de los usuarios.

Entre tanto, la Aeronáutica Civil, responsable del mantenimiento de los ductos, confirmó que se están adelantando las revisiones técnicas para descartar daños en la infraestructura.

