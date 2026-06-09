Resumen: Dentro de programación está el Jam Sessions de Bienestar, que fusiona entrenamiento funcional con música en vivo, y el taller Fitness & Ritmos Cruzados, que aplica principios del tango a la coordinación deportiva

«Habita la U» regresa al ITM: con la fiebre del Mundial, música y más experiencias para vivir la universidad

Desde este 9 de junio al 30 de julio, la Institución Universitaria ITM ofrecerá más de 100 actividades gratuitas que integran cultura, deporte y salud mental, con horarios extendidos que van desde las 6:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. Esta jornada hace parte de Habita la U, un programa que llega a su tercera versión y que transforma sus campus en espacios de puertas abiertas para toda la ciudadanía durante el receso de mitad de año. En 2025 participaron más de 3.300 personas.

La gran novedad de este año es la «Tribuna Mundialista ITM – Gatorade», para disfrutar la transmisión de los partidos más representativos de la Copa Mundial. Más allá de ver fútbol, el programa propone un ecosistema de interacción que incluye el Torneo Gamers Mundial, con competencias de FIFA y League of Legends, además de activaciones psicológicas y espacios de integración juvenil.

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Dentro de programación está el Jam Sessions de Bienestar, que fusiona entrenamiento funcional con música en vivo, y el taller Fitness & Ritmos Cruzados, que aplica principios del tango a la coordinación deportiva. Asimismo, la agenda prioriza el cuidado emocional a través de iniciativas como «Trazos Libres y Mentes Claras» (ilustración terapéutica para reducir el estrés) y el Cardio Mindfulness.

El componente social y de inclusión se refuerza con actividades como «Tango Sin Género», el laboratorio de sostenibilidad «Tu Huerto, Tu Plato» y el Bootcamp de Fotografía Deportiva, que convierte los eventos en laboratorios creativos. Con esta oferta, el ITM reafirma su compromiso con la calidad de vida y la permanencia educativa. La programación detallada y los puntos de encuentro se pueden consultar el sitio web oficial: https://www.itm.edu.co/admisiones/habita-la-u/